19.09.2026 | 19:18

Ралица Асенова убеждавала бащата на 13-годишната жертва на Ивайло Калушев да я откъсне от майка ѝ и да я остави при него

Синът й Николай е предаден на педофила на 11 години

Ралица Асенова, майка на убития Николай Златков, е участвала в натиска върху 13-годишната Т. П. да се откъсне от майка си и да отиде да живее при Ивайло Калушев и хората му. За това свидетелства пред разследващите бащата на момичето Д. П. По думите му Асенова провеждала с дъщеря му „консултативни сесии“ с уж терапевтична цел и настоявала пред него да раздели детето от майка му.

Именно последвалите опити за сексуално насилие над Т. П. в къщата в село Българи и разказът ѝ пред бащата поставят Калушев пред непосредствена опасност от разобличаване и наказателно преследване и според експертизата отключват кървавата развръзка на „Петрохан–Околчица“. Ралица Асенова е майка на убития Николай Златков, когото според същата експертиза е предала на Калушев за „отглеждане“ още на 11-годишна възраст, въпреки съпротивата на баща му.

Експертизата описва два конкретни случая. Първият е със собствения син на Асенова – Николай Златков. Вторият е с непълнолетната Т. П., за която баща ѝ Д. П. свидетелства пред разследващите.

Николай е предаден на Калушев на 11 години

В частта за личностното развитие на Николай Златков експертите посочват, че родителите му се разделят, когато той е на около три-четири години. Детето остава при майка си Ралица Асенова. След затрудненията му в няколко училища семейството се премества първо в Тенерифе, а след това в Мексико.

По време на семейна екскурзия до Мексико, когато Николай е на около 10–11 години, той започва да общува по-интензивно с Ивайло Калушев и хората му. Година по-късно, по инициатива на Асенова, семейството се установява в ранчо близо до имота на Калушев.

Скоро след това Николай се премества да живее постоянно при Калушев със съгласието на майка си. Според експертизата от този момент до смъртта си той остава под опеката на Калушев, вижда майка си рядко и живее почти напълно изолиран от семейната и обичайната социална среда.

На страница 38 от експертизата са преразказани показанията на бащата Николай Златков. Според него Ралица Асенова първоначално поискала разрешение да изведе сина им от България под предлог, че ще го заведе на няколкодневна екскурзия в Турция.

Експертизата предава свидетелството му така:

„Впоследствие, без да го уведомява и да търси съгласието му, тя заминава с детето им за Испания, за което бащата научава постфактум в разговор със сина си в социалните мрежи. Подобен сценарий се реализира и при последвалото им преселване в Мексико.“

Когато научава, че синът му живее при Калушев, бащата заминава за Мексико. Според експертизата той прави неуспешен опит да разубеди детето и бившата си съпруга.

„Ралица Асенова настойчиво защитава избора си и насърчава враждебните реакции на сина си към баща му“, пишат вещите лица.

Нотариални разрешения и „безконтролен достъп“

На страница 16 експертите дават още по-категорична оценка за действията на Ралица Асенова. Според тях тя е манипулирала бившите си съпрузи, за да осигурява на Калушев „безпрепятствен и безконтролен достъп“ до децата си.

В експертизата е записано, че Асенова му е осигурявала нотариално заверени разрешения за „попечителство“ над Николай и му е предала момчето за „отглеждане“ едва на 11-годишна възраст.

Според вещите лица тя активно участвала и в представянето на Калушев като безкористен и родителски загрижен възрастен, възхвалявала неговите качества и възпитателни методи и по този начин обезсилвала съмненията на бащите, че децата им могат да бъдат подлагани на духовна или сексуална виктимизация.

Експертите разглеждат сходен модел и при по-малкия син на Ралица Асенова – Александър, роден от втория ѝ брак със Свилен Свиленов. Те изрично уточняват, че няма данни за сексуално посегателство над Александър. Според анализа обаче са били започнали процеси, сходни с тези при Николай – настройване на детето срещу бащата, отчуждаване и насърчаване към живот в изолираната общност на Калушев.

Показанията на Д. П.

Вторият конкретен случай е описан чрез показанията на Д. П. – баща на непълнолетната Т. П.

Момичето попада в полезрението на Калушев и Николай Златков през есента на 2025 година, когато се намира в особено уязвимо психическо състояние. Златков започва да я убеждава да посещава хижа „Петрохан“, като ѝ говори, че хората там са единствените, на които може напълно да се довери, и че децата не принадлежат на родителите си.

Според показанията на бащата, след интензивните контакти с Калушев в поведението на дъщеря му настъпва видима промяна. Калушев я убеждавал, че „има нужда да бъде спасена“, но за това трябвало да се откъсне от родителите си и особено от майка си.

Точно тук експертизата посочва и ролята на Ралица Асенова. На страница 70 е записано:

„Д. П. твърди, че в този „хор“ се включва и Ралица Асенова, която по време на кратките им „консултативни сесии“ с уж „терапевтична цел“ и по препоръка на Албена В. е настоявала пред него да откъсне Т. от майка ѝ.“

Д. П. разказва пред разследващите кога за първи път се усъмнил, че дъщеря му повтаря чужди мисли:

„Първата ми лампа светна, когато дъщеря ми съобщи, че иска да се качи за по-дълъг период и изложи аргументите за това – тя каза, че това е втори шанс да се качи и може да няма никога повече шанс за това. Каза ми още, че харесва Николай, което е абсолютна лъжа, след това ми каза, че ако не я пусна горе – ще се самоубие. Тогава вече бях абсолютно убеден, че това, което ми говори, не са нейни мисли.“

Според показанията му Калушев настоявал момичето да бъде оставено при тях за по-дълъг период, поставял срокове на бащата и повдигал въпроса за издаване на пълномощни за детето.

Какво действително доказва експертизата

Фактите, записани в експертизата, са следните:

– Ралица Асенова е предоставила 11-годишния си син Николай на грижите на Калушев, въпреки съпротивата на баща му;

– осигурявала е нотариално заверени разрешения за неговото извеждане и пребиваване при Калушев;

– според бащата Николай Златков тя го е заблудила за първото извеждане на детето от България и по-късно го е поставила пред свършен факт;

– защитавала е оставането на Николай при Калушев въпреки възраженията на бащата;

– според свидетеля Д. П. настоявала непълнолетната му дъщеря да бъде отделена от майка си;

– експертите приемат, че провежданите от Асенова „консултативни сесии“ са подпомагали опитите на Калушев да изолира деца от родителите им.

На страница 133 вещите лица обобщават, че Ралица Асенова се е свързала с Калушев в търсене на неконвенционално решение за проблемите на сина си, постепенно му се е предоверила и му е осигурила достъп до детето. Според тях впоследствие тя се е превърнала в един от най-преданите му последователи и е отказвала да приеме последиците от собствените си родителски решения.