20.09.2026 | 11:48

Турски мурафети: Българи пропищяха от улични измамници на пазара в Одрин

Някои продавачи приближават туристите така, сякаш им подаряват даден продукт, поставят го директно в ръцете им, а секунди по-късно настояват да получат заплащане

Български туристи, пристигнали на пазар в Одрин, се оказват под натиска на настойчиви улични търговци, които ги следват по централната пешеходна улица „Сарачлар“, подават им стоки в ръцете и след това искат пари. За проблема съобщават местни турски медии, според които оплаквания има и от района на площад „Селимие“, посещаван ежедневно от хиляди гости, предава Флагман. Сред описаните случаи има търговци на парфюми и други дребни стоки, които продължават да настояват дори след категоричен отказ за покупка. Когато сделката пропадне, някои от тях стигали до репликата „Дай поне 10 евро“, твърди изданието Edirne Son Haber.

Най-уязвими се оказват чужденците, които не говорят турски и посещават града само за няколко часа. Според публикациите някои продавачи приближават туристите така, сякаш им подаряват даден продукт, поставят го директно в ръцете им, а секунди по-късно настояват да получат заплащане. Подобно поведение обърква посетителите и нерядко ги поставя в ситуация, в която не разбират дали става дума за продажба, подарък или искане на пари. Особено често като потърпевши са посочвани българи, които традиционно са сред най-многобройните чуждестранни посетители в Одрин.

Случаите се концентрират около „Сарачлар“ – основната пешеходна и търговска артерия в центъра, където през почивните дни потокът от посетители от България и Гърция е особено силен. Местни журналисти поставят въпроса къде е общинският контрол и защо при най-натоварените часове подобни практики остават видими. Критиките са насочени към недостатъчното присъствие на служители на общинската полиция, известна в Турция като „забъта“. Няма официални данни колко български туристи са подали оплаквания, затова описаните случаи остават сигнали и твърдения на местни медии и очевидци.

Проблемът не е нов за центъра на Одрин. Още през 2025 г. местната власт предприе действия срещу движещите се улични търговци по „Сарачлар“, като бе обявено, че продажбата трябва да става само на определени места, а нарушителите ще бъдат санкционирани. Общинските екипи тогава засилиха проверките и срещу просията и нерегламентираното заемане на обществени пространства. Сегашните сигнали поставят въпроса доколко този контрол продължава да работи в периодите, когато центърът отново се изпълва с чуждестранни гости.

Подобна картина се описва и около площад „Селимие“ и едноименната историческа джамия – сред най-разпознаваемите символи на Одрин. Туристите идват там основно заради архитектурата и историческото наследство, но според местни публикации и в тази зона има оплаквания от просяци и хора, които настойчиво предлагат стоки. Именно присъствието им около една от основните туристически забележителности поражда притеснения за впечатлението, което градът оставя у чужденците. Турски търговци настояват контролът да бъде по-видим именно на местата, през които преминава най-големият поток посетители.

Темата е чувствителна и за местния бизнес, защото българските купувачи имат осезаемо значение за магазините, пазарите и заведенията в Одрин. В началото на 2026 г. местни търговци отчетоха ново засилване на посещенията от България, след като очакванията за отлив след приемането на еврото у нас не се оправдаха. Предходните години картината беше различна – част от бизнеса се оплакваше от спад на българските клиенти заради инфлацията и нарастващите цени в Турция. Затова всяко допълнително неудобство за посетителите сега се следи внимателно от хората, чиито приходи зависят от трансграничния туризъм.

След края на летния сезон и намаляването на трафика на турските гастарбайтери през граничните пунктове потокът на български посетители към Одрин отново се засилва, съобщава Edirne Son Haber. Това носи повече клиенти на местните магазини, но прави и проблемите в най-натоварените пешеходни зони по-видими. Част от търговците се опасяват, че натрапчивите продажби могат да отблъснат хора, които идват редовно за покупки и оставят средства в местната икономика. Те настояват действията срещу нерегламентираната търговия да не се ограничават до отделни кампании, а да има постоянен контрол.

Самият Одрин през последните години води трудна битка да задържи позицията си като предпочитано място за пазаруване от българите. Високата инфлация в Турция сви част от ценовото предимство, което градът имаше спрямо България, а през 2025 г. местни представители на бизнеса говореха за сериозен спад на посетителите от северната страна на границата. През 2026 г. интересът отново се увеличи, което прави отношението към чуждите клиенти още по-важно за местната икономика. Засега от Община Одрин няма публично оповестена позиция конкретно по последните твърдения за продавачи, които искат по 10 евро от отказали покупка туристи.