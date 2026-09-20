20.09.2026 | 12:04

Терзиев отрича да е обещавал на Калушев охраната на парк „Витоша“

Престъпленията срещу деца трябва да се наказват много по-строго, коментира кметът на София

Интересни са тези „случайности“ – подобни неща винаги се случват точно преди важни политически събития. Нормално е това да поражда въпроси.

Така кметът на София Васил Терзиев коментира днес въпрос дали смята действията на прокуратурата по случая „Петрохан–Околчица“ за адекватни. Терзиев изрази надежда експертизите да приключат възможно най-бързо, за да има яснота за обществото и институциите да могат да насочат внимание и към други належащи проблеми на държавата.

Терзиев беше категоричен и по отношение на данните за евентуални престъпления срещу деца. По думите му всяко престъпление срещу дете трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото.

„Когато става дума за престъпление срещу дете, може да бъде съсипан целият човешки живот. Наказанията за такива престъпления трябва да бъдат много по-сериозни“, заяви Терзиев. На въпрос какво е казал при разпита си в прокуратурата кметът посочи: „Каквото съм казал, е било публично. И на прокуратурата – когато ме повикаха на разпит.“

Попитан за изнесените нови данни и твърденията, че е обещавал охраната на Природен парк „Витоша“ на Ивайло Калушев, Терзиев категорично отрече. Той обясни, че разговорите по темата са били единствено за възможностите планината да бъде опазвана с ограничен човешки ресурс и с помощта на технологии.

„По времето на социализма е имало близо 300 човека, които са опазвали парка, а в момента са няколко – колкото пръстите на едната ми ръка“, посочи Терзиев.

Кметът подчерта, че охраната на територията е в правомощията на Природен парк „Витоша“, а Столична община няма правомощия да поема подобни ангажименти.

По повод подготвяния протест с искане за неговата оставка Терзиев заяви, че недоволните са „добре дошли“.

„Винаги съм защитавал правата на хората да протестират и за щастие така работи една нормална демокрация“, заяви кметът, като добави, че е подкрепял други протести в миналото и няма проблем с протести, насочени срещу него.

Във връзка с решението на съда, което спира поскъпването на платените зони за паркиране, прието от Столичния общински съвет, Терзиев обясни, че общината изчаква съдебното решение по същество. Ако то не е в полза на Столична община, администрацията ще го обжалва.