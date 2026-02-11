11.02.2026 | 20:13

Момиче е пътувало от Бургас до София в кемпера на Калушев преди да бъдат открити телата на тримата в “Петрохан”

Камерите в двора на хижа „Петрохан“ се оказаха пет, повечето висели по дърветата

Момиче е пътувало от Бургас до София в кемпера на Ивайло Калушев преди да бъдат открити телата на тримата райнджъри пред хижа „Петрохан“. Това обяви заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов. Той разказа от парламентарната трибуна как за първи път скъпото возило на пещерняка е било засечено в района на бензиностанция в морския град.

Това е станало на 30 януари, за на следващият ден към обяд вече се е движел в обратна посока към София и е установен в района на Ихтиман, но тогава освен тримата мъже се е возило и едно момиче, заяви Попов.

Девойката е установена и вече е дала своите показания. Малко по-късно, на 31 януари тя е било оставена на домашния си адрес в столицата.

Заместник-министърът каза, че от хижа Петрохан са иззети общо 5 камери. Една от тях е била монтирана на близко дърво. Друга е била на задната част на сградата. Трета е била отпред и още две – на други дървета в двора.

Депутатите изслушаха МВР за разследването по криминалната мистерия, но вътрешният министър Даниел Митов не участва в парламентарното заседание. Стигна се до скандали, след което бе засекретено.

От ДАНС казаха, че не могат да отговорят на депутатски въпрос дали агенцията е работила с някои от шестте жертви.

По данни от АПИ тримата с кемпера са пътували за село Българи. Установено е, че в кемпера са били Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

„На 13 юни 2024 г. в Държавна агенция „Национална сигурност“ е получен сигнал от граждани, включително от неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. На 17 юни на официалната електронна поща на ДАНС постъпва нотариално заверена декларация от подателите на сигналите, че ги оттеглят от агенцията“, заяви председателят й Деньо Денев.

„В писмото си до отделите за „Закрила на детето“ апелираме към тях да изискват предварително, да съгласуват действията си с органите на МВР и прокуратурата, каза пък

председателят на ДАЗД Теодора Иванова.

Александър не е посещавал училище от 5 януари. Това обясниха от Министерството на образованието в позиция до бТВ. Отсъствията му обаче са били нанесени месец по-късно, когато тинейджърът вече е в неизвестност.

На 6 февруари Александър е бил отписан с молба от родителите си от частното училище „Космос“, но със задна дата.

Другото малолетно дете, за което е подаван сигнал, че в продължение на месеци е било в хижата на Калушев, е посещавало същото учебно заведение.