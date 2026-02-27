27.02.2026 | 16:00

Моргата във Враца не пуска майката на убития Николай Златков

Тялото на 22-годишния младеж от групата на Калушев било готово за погребение

Майката на застреляния 22-годишен Николай Златков под връх Околчица в кемпера на Ивайло Калушев, още не може да погребе сина си. И дори не й се позволява да види тялото на детето си, въпреки че то е отпуснато от съдебната медицина във Враца и експертизите по него за нуждите на досъдебното производство са приключили.

Ралица Асенова е отишла до моргата и се е опитала да подаде молба за незабавно уведомяване при освобождаване на тялото на 22-годишния Николай. Първоначално в Съдебна медицина отказвали да приемат молбата, но след много увещавания, все пак я завели. Съдебният лекар е потвърдил, че експертизата на сина ѝ е готова и вчера е изпратена към прокуратурата. Отказал е обаче да я предостави.

Съдебният медик е звъннал на наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов по телефона, но той наредил да не дава разрешение Асенова да види тялото.

Още преди две седмици Асенова е подала чрез адвокат молба за освобождаване на тялото на Николай, но все още няма отговор. След като не я допуснали да види тялото, майката е отишла в прокуратурата, за да се срещне с прокурор Радойнов. Оказало се, че той не е в сградата на обвинението.

Заместникът му Владимир Дилков също не бил на работа. След много настоявания да получи отговори, тя е била приета от дежурния прокурор Ивайло Хайтов, който по думите ѝ се е държал безобразно, много грубо и крещял на нейната адвокатка. Казал ѝ, че ако бъде допусната да види тялото, това може да замърси разследването.

Асенова настояла той да поиска разрешение от Радойнов да я допуснат до моргата. Хайтов не пожелал да говори пред нея с наблюдаващия прокурор.

След като майката излязла от стаята, той се чул с колегата си и после ѝ казал, че няма да получи разрешение. Потвърдил, че вчера е получена експертизата от Съдебна медицина, но още не я били прочели и можело да решат повторни действия, а ако междувременното майката види тялото, това може да компрометира разследването. На настояванията на Асенова, че тя има право да види сина си и има право да бъде уведомена, когато то бъде освободено, прокурор Хайтов отговорил грубо и заплашил, че ще я изгони.

Жената така и не била допусната, макар с адвокатката ѝ да уверили прокурора, че никой няма да докосва тялото, а искат само да го види.