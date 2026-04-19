МВР е подготвило много изненади за купувачите на гласове (видео)

Той обяви и притеснителни, по думите му, случаи за отправяне на заплахи в Благоевградско.

„В района на Благоевград снощи е подаден по 112 сигнал, че автомобил, в който се вози кандидат за народен представител е притискан и заплашван от два големи джипа с лица в него. На сигнала е реагирано незабавно като са установени лицата, които са се возили в джиповете и същите са задържани във 2 районно в Благоевград“.

„В село Микре е получен сигнал, че мъж и жена заплашват свидетели по досъдебно производство за купуване на избори. На сигнала е реагирано незабавно като са установени лицата, които отправят заплахите, задържани са в районно управление Сандански. С охраната на изборите са ангажирани 15 408 полицейски служители, като всички са заети в секционните избирателни комисии“.

По думите му с приближаването на края на изборния ден, купувачите на гласове са се активизирали.

„МВР е подготвило някои изненади и ние няма да позволим това да се случи, затова, моля, гласувайте“, каза още той.

Засече е и опит за купуване на гласове в общинско предприятие за чистота с участието на действащ кмет, съобщи бТВ.

От запис на гласа на кмета разбираме как десетки служители са призовавани да гласуват за определена партия и преференция срещу обещание за плащане от по 50 евро.

По случая вече е образувано досъдебно производство и се разпитват десетки свидетели.

Градът е в Северозападна България. Мъж получава аудиозапис, на който познава гласа на общинския кмет и чува призиви към много хора да гласуват за определена партия и преференция.

Районната избирателна комисия в Смолян препрати към прокуратурата сигнал, в който се твърди, че на несъществуващ административен адрес в Девин са регистрирани 150 избиратели, съобщи председателят на комисията Добрин Тодоров.

Години наред този адрес е използван при избори. Адресът се отнася за две общежития в ромския квартал на Девин, уточни БТА.