На финала: Три проекта ще се борят за голямата награда на SPARKLAB

Приключи третият етап на конкурса за млади предприемачи SPARKLAB на фондация „Крилчев“. Финалистите имаха възможност да представят проектите си на специално събитие в София пред жури и публика, съобщиха от неправителствената организация.
Трима доказали се предприемачи оценяваха финалистите – основателят на фондацията Христо Крилчев, изпълнителният директор и съосновател на най-голямата българска аутсорсинг компания за бизнес процеси PONTICA SOLUTIONS Иван Георгиев и Давид Иванов, който е старши сътрудник в екипа „подбор и развитие на предприемачи“ в ENDEAVOR България, където подпомага подбора и развитието на най-перспективните български предприемачи.
Най-много точки получи Георги Железов с проекта си MIND STUDIOS. Той създава видео продукции за много по-кратко време и много по-нисък бюджет, използвайки изцяло изкуствен интелект.
След него се класира Виктория Селенска с проекта си AUTOBIZ360 – платформа, която обединява всички важни инструменти за един бизнес в една система — маркетинг, продажби, поддръжка и анализи — и ги управлява чрез изкуствен интелект.
Третият проект, който се класира за финала, е на Ник Биков и Александър Соколов – NS DETAILING.BG. Те притежават професионално детайлинг студио, което предоставя премиум услуги за външна и вътрешна грижа на автомобили, насочени към собственици на спортни, премиум и тунинг коли.
Финалното гласуване на SPARKLAB ще стартира на 26.01.2026 г. и ще продължи до 08.02.2026 г. През този период всеки ще може да избере един от трите проекта и да гласува за него през социалните канали на Фондация „Крилчев“.
Връчването на чека от 10 000 лева/5113 евро на победителя ще се състои на специална церемония на 15.02.2026 г.
