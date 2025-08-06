06.08.2025 | 21:41

На Малдивите е по-евтино! Поискаха 30 600 лева за 3 нощувки в Бургас

За тази сума получаваме единствено апартамент, безплатен Wi-Fi, климатик с 2 спални, 1 баня, спално бельо, хавлии

Наемодател иска шеметната сума от 30 600 лева за три нощувки в Бургас, а обявата е публикувана в голяма платформа с места за настаняване. Цената е за двама възрастни с две деца на 11 и 6 години, това установи проверка на в. „Телеграф“.

За тази сума получаваме единствено апартамент, безплатен Wi-Fi, климатик с 2 спални, 1 баня, спално бельо, хавлии. Учудващо е обаче, че има свободни места само за този уикенд, въпреки цената до октомври апартаментът е зает. В платформата, ако премахнем децата и оставим само двама възрастни, апартаментът сваля цената с 5 бона. Под цената в описанието на апартамента дори пише, че той се намира до мястото за наблюдение на защитения вид птици „Пода“, а в коментари потребители се шегуват, че заради това цената е надута.

Цените за три нощувка с двама възрастни и дете варират между 500 и 3000 лева, като разликата е в локацията и в коя част на града не намира жилището. Например извън центъра на Бургас предлагат квартира за 1258 лева, отново за семейство с две деца и за три нощувки, а ако искаме да наемем малък апартамент, ще ни струва 4200 лева. В курортите Свети Влас, Поморие и Несебър се предлагат на цени в близост до плажа за между 300 и 1600 лева. Всичко зависи от лукса в апартамента и отстоянието му от ивицата. В Царево пък са пуснали доста изкушителни промоции, наем на къща за гости до Попския плаж за три нощувки е на цена от 450 лева за ден. Тя има и външно барбекю, и е разрешено за домашни любимци. На повечето локации дори до края на август няма свободни места.

Вместо три нощувки в Бургас с гледка към птици отиваме на Малдивите за цяла седмица на двойно по-ниска цена, показа проверката. За двама възрастни и две деца със самолетните билети, закуска и вечеря излиза 15 000 лева, тази сума е за 5-звездни хотели.

За двойки, искащи романтична почивка в 4-звезден хотел, може да бъде намерена при цена около 6000 лева за двама, като това освен настаняване и закуска включва и самолетния билет, и трансфера до избраното място за почивка, а при промоции и още едно хранене през деня. Ако решим да си запазим самолетни билети сами, както и нощувка в хотел с по-малко звезди, почивката ще излезе още по-евтина. Апартамент с ол инклузив за двама възрастни и две деца в началото на септември е с 50% отстъпка, с която за 7 дни ще ни струва 4189 лева.