20.08.2025 | 20:05

Над 100 отровени по време на сватба в България

Тържеството е било със 750 гости

Над 100 лица от различни области в страната са заболели със стомашно-чревни оплаквания и висока температура, след посещение на сватбено тържество на 17.08.2025 г. в обл. Сливен. Общият брой на гостите на тържеството е било от 750 лица. Това съобщиха от БАБХ.

Към момента 66 от заболелите са хоспитализирани в умерено увредено състояние в лечебни заведения в области Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол.

Информирани са лечебните заведения на територията на засегнатите области за възможността от повишен пациентопоток.

Сформиран е екип от служители на РЗИ Сливен и ОДБХ Сливен за изясняване на причините. Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика от заболели.

Българската агенция по безопасност на храните не е била уведомена за провеждането на въпросното масово мероприятие, същото е проведено на открито, а не в регистриран по Закона за храните обект. Информацията, с която Агенцията разполага към момента е, че храната, сервирана по време на тържеството, е домашно приготвена.