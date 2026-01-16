16.01.2026 | 19:56

Нахлува „Кристиян“ и носи сибирски студ!

Леко затопляне се очаква едва след 29 януари, когато температурите ще се върнат в рамките между минус 2 и плюс 3 градуса

Жълт код за опасно време е обявен за утре, 17 януари, за цяла Северна България,съобщиха от НИМХ. Предупреждението е за студено време.

Според климатолога проф. Георги Рачев очаква ни още по-мразовито време. Моделите са доста объркани какво ще се случи след сряда, защото е вероятно да има една дълга поредица от много студени дни. Студът ще се усети много съществено и този студ няма да бъде само за Северна България, особено за североизтока, а ще стигне и малко по на юг, каза проф. Рачев. Причината е нахлуващият антициклон „Кристиян“.

„Кристиян“ ще предопредели как ще изглежда синоптичната обстановка. Този студен фронт ще нахлуе от североизток, а пък от понеделник пак е Кристиян. Това е един огромен антициклон по неговата източна периферия, където обикновено точно в тази източна част е най-студения въздух. Ще нахлуе доста хладен студен въздух с арктичен произход, и особено в Украйна и в Румъния ще бъде жестоко студено през следващата седмица“, допълни климатологът.

Но все пак уточни, че този студен фронт няма да доведе до някакви съществени валежи, защото студеният въздух е беден на влага. Ще има едни снежинки, много ефирни снежинки, които ще направят една снежна покривка от един-два сантиметра. Тя ще се сублимира директно и слънцето ще я изпари сравнително бързо.

Според прогнозата на НИМХ утре над страната ще се задържи предимно слънчево, но утрото ще бъде мразовито.

Облачността ще се задържи преди обяд над Югозападна България, след което ще се разкъса.

Вятърът ще духа умерено от североизток, а в Източна България – силно от север, като ще донесе студен въздух.

Температурите ще достигнат от -3° в Лудогорието до около 4° в югозападните райони.

В София термометрите ще паднат до -2° и ще се покачат до 3°.

Леко затопляне се очаква едва след 29 януари, когато температурите ще се върнат в рамките между минус 2 и плюс 3 градуса, но снеговалежите ще продължат – напомняне, че зимата е в разгара си.