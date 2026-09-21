21.09.2026 | 20:45

Най-известният гей в Англия забърса български бизнесмен (видео)

Роденият в Румъния Марин наследи пенсия от 2000 паунда, след като 81-годишният му съпруг почина

Пътуване в бизнес класа, разопаковане на безброй дизайнерски чанти и купони по целия свят – такъв е пищният начин на живот на инфлуенсъра Флорин Марин, който наследи хиляди лири след смъртта на съпруга си, британски пенсионер, през 2020 г.

Сега, шест години по-късно, 33-годишният г-н Марин не показва признаци на финансови затруднения и редовно демонстрира луксозния си живот пред своите близо 50 000 последователи в TikTok, пише Daily Mail.

Роденият в Румъния Марин наследи пенсия от 2000 паунда месечно и сумата от 150 000 паунда, след като партньорът му – бившият свещеник Филип Клемънтс – почина на 81-годишна възраст по време на пандемията от COVID-19.

Г-н Клемънтс, от Ийстри (графство Кент), се премести в Румъния при г-н Марин през 2017 г., като продаде дома си в Сандуич (Кент) за 215 000 паунда, за да купи апартамент в Букурещ, чиято собственост прехвърли на името на новия си съпруг.

Разликата във възрастта им предизвика учудване, а двамата дори участваха в бившето предаване на Джеръми Кайл по телевизия ITV. По онова време г-н Клемънтс заяви: „Обичам го безкрайно – ако се разделяхме завинаги, щях да бъда най-нещастният човек на света.“ Той е служил като свещеник в Англиканската църква в продължение на 50 години, но се е пенсионирал, преди да сключи брак с г-н Марин. Двамата се запознават през 2015 г. чрез приложението за запознанства за гей мъже Grindr.

След смъртта на г-н Клемънтс г-н Марин вече е имал две дълготрайни връзки – първо с испанеца Херонимо, а след това с 50-годишния германо-италиански хотелиер Джовани Месина.

Сега 33-годишният мъж разкри пред „Дейли Мейл“, че с г-н Месина са направили връзката си отворена преди две години и че той вече има нов „любовник“ – както сам го нарича – 50-годишен български бизнесмен, който го отрупвал с подаръци.

„Запознахме се през май на круиз за нудисти по време на „Прайд“ на Гран Канария“, сподели той пред „Дейли Мейл“. За съжаление не се споменава името му.