26.01.2026 | 21:03

Най-скъпата сватба: Подаръци за над 150 млн. долара за Анант Амбани и Радика Мърчант шокираха света

Бил Гейтс подари на младото семейство яхта за 21,5 млн. долара, а Марк Зукърбърг – частен самолет на стойност 36 млн. долара

Най-тежката сватба в Индия – на наследника на най-богатата фамилия в страната Анант Амбани и Радика Мърчант – приключи след пет месеца тържества по целия свят и три дни финални церемонии, но за нея ще се говори още дълго. Сега коментарите са съсредоточени върху подаръците, които получиха младоженците. Семействата на Анант и Радика пръснаха огромна сума за празника (говори се за 600 милиона долара), но и гостите се оказаха доста щедри.

Бил Гейтс подари на младото семейство яхта за 21,5 млн. долара, а Марк Зукърбърг – частен самолет на стойност 36 млн. долара. На този фон един от най-богатите хора в света – Джеф Безос – се прояви направо като скъперник. От сърцето му се откъсна “само” автомобил “Бугати” за 1,5 млн. долара.

Приятелите на младоженеца също избраха возила за подаръци – мерцедес и спортен мотоциклет на стойност почти милион долара. Други гости също решиха да допълнят семейния автопарк, като подариха ключове за “Ролс-ройс” на стойност 2,4 милиона и “Ламборджини” за половин милион долара.

Семейството на булката е наясно, че Амбани особено ценят изумрудите, затова подари скъпоценна огърлица на стойност 3,5 милиона. Само ще припомним, че на сватбата майката на младоженеца носеше изумруди на обща стойност 50 милиона долара! Родителите на Анант и Радика, освен че платиха сватбата, купиха имение на младото семейство в Дубай за почти 80 милиона долара. След като стана известна стойността на сватбените подаръци, коментарите в социалните мрежи не закъсняха. Те бяха, общо взето, негативни, като се има предвид, че в Индия живеят едни от най-бедните хора в света.