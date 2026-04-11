11.04.2026 | 16:17

Не може да е „новина“ фактът, че един син е посетил майка си

Майката на Доган на стари години беше принудена да е прислужница в местната кръчма, за да добави някой лев към мизерната си пенсия

От няколко часа пресцентърът на „Алианс за права и свободи" ни залива с „голямата" новина, че Ахмед Доган е намерил време да посети майка си в сeло Дръндар! Не знам дали да се смея или плача? Не може да е „новина" фактът, че един син е посетил майка си! В случая обаче синът от години не се интересува от съдбата на майка си и трите си сестри. Майка му на стари години беше принудена да работи като прислужница в местната кръчма, за да добави някой лев към мизерната си пенсия. По същото време синът й „раздаваше порции", щеше да купува летяща чиния, заблуждаваше глупаците с празните си теории по философия, езотерика и т.н.! Коментар на Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС