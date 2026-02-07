07.02.2026 | 11:36

Невероятно, но факт: Българите се връщат от чужбина, тук им харесва повече

Само от Великобритания за последната година са се прибрали над 11 000 нашенци

Все повече българи, живели и работили в чужбина, вземат решение да се върнат у нас. Сред тях са млади специалисти с образование и опит, натрупани в Съединените щати и Западна Европа. По данни на експерти тенденцията се засилва, а държавата също се опитва да насърчи процеса чрез специални програми за завръщане и заетост, предава btv.

Такава е историята и на млад софтуерен инженер, който заменя живота в Америка с ново начало в България. Александър Влашев е роден и израснал в Съединените щати, в семейство на българи, напуснали страната преди години. Завършва висшето си образование отвъд Океана – във Вашингтонския университет.

Преди четири месеца обаче взема решение да се върне в България и тук започва работа като софтуерен инженер.

„Винаги ми е било приятно, когато съм идвал в България през лятото при бабите и дядовците. Не веднъж съм мислил да се върна в родината“, казва той.

Завръща се сам, а родителите му остават в Щатите. Поне засега. „Имат идея да ме последват. Аз съм малко като адванст парти“, казва още Александър.

Той вижда много предимства в живота у нас – хората са по-отворени, контактите се създават по-лесно, планините са близо до града. Най-силно впечатление обаче му прави ежедневието.

„Тук можеш да се разхождаш и всичко ти е на пешеходно разстояние Не ти трябва кола за ежедневни нужди. Магазинът е на 5 минути от апартамента ми. В Америка, за да отидеш до магазина, трябва да вървиш 30 минути пеша. И затова хората обикновенно използват колата си“, обяснява той.

Завръщането му е част от програма на социалното министерство – финансирана с европейски средства, която насърчава българи от чужбина да се върнат и да започнат работа у нас.

По нея до момента са кандидатствали близо 4000 души, а над 1000 вече са одобрени.

„Това е реална помощ за справяне с демографската криза, бих казал катастрофа, в България и на следващо място хора, които са за реалната икономика“, казва Борислав Гуцанов.

По данни на експерти тенденцията се засилва – все повече българи обмислят или вече предприемат връщане в страната.

Само от Великобритания за последните години са се завърнали около 11 хиляди души. Очакванията са до 2026 година още близо 40 хиляди да се върнат от Западна Европа. Но да се върнат трудови хора, специалисти, а не такива, ная които са спрели социалните помощи там и се връщат да паразитират сега у нас.

„Няколко са причините. Пъ рвата е, че в момента България предлага много повече кариерни възможности, позиции, за които в чужбина не можеш и да мечтаеш. Втората е, че нетните възнаграждения у нас вече не е са толкова различни от страните в Западна Европа“, казва Георги Първанов, HR експерт.

Връщат се хора от различни сфери и с различен професионален опит. „Стандартният профил, който наблюдаваме, е на човек, който е заминал преди по-малко от 10 години или току-що завършил образование в чужбина и решил да се върне. Хора, които са на ниво средни експертни позиции“, обяснява още той.

По оценки извън страната живеят между два и половина и три милиона българи. Данните показват, че около една трета от тях имат нагласа да се върнат у нас, докато друга една трета твърди планират да останат да живеят в чужбина.