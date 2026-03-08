08.03.2026 | 11:00

Никола Цолов разби всички за първа победа във Формула 2! (снимки)

Зад българина на подиума се наредиха Габриел Камара и Ван Хьопен

Исторически ден за българския моторен спорт! Никола Цолов триумфира по феноменален начин в откриващото основно състезание за сезона във Формула 2.

THE LION ROARS!! 🦁🇧🇬 NIKOLA TSOLOV WINS THE OPENING FEATURE RACE OF THE SEASON IN MELBOURNE!! 🏆#F2 #AusGP pic.twitter.com/mSp2clOc3Y — Formula 2 (@Formula2) March 8, 2026

На пистата Албърт Парк в Мелбърн родният спортист демонстрира класа, хладнокръвие и тактическа зрялост, за да грабне окриващата си победа в съответната категория. Пилотът на Campos Racing контролираше събитията на трасето и не остави съмнение, че през тази година ще е ключов фактор в битката за титлата.

Началото на надпреварата бе белязано от неуспешен старт на Дино Беганович, който позволи на Стенсхорн и Дън да поведат колоната, а Никола остана трети. Още във втората обиколка инцидент на лидерите доведе до излизане на колата за сигурност. При рестарта в петия тур българинът веднага пое инициативата и поведе пред Бортолето и Беганович.

В 9-ата обиколка Никола и основните му конкуренти преминаха през бокса за задължителна смяна на гуми, като Цолов излезе пред прекия си противник Камара, докато Беганович загуби време зад Ван Хьопен и Гьоте.

Драмата в надпреварата те първа предстоеше. Беганович, който преследваше Цолов за водачеството, получи повреда и спря колата си на трасето, което предизвика виртуална, а после и реална кола за сигурност.

В този момент Нико Вароне се оказа начело след избрана алтернативна стратегия, ала при следващите спирания в бокса Никола догони лидера. При последния рестарт в обиколка номер 21 българинът атакува по прекрасен начин Вароне, за да си върне водачеството. До края Никола натрупа аванс от над две секунди пред Камара и записа исторически резултат за себе си и българския спорт.

Зад Цолов на подиума се наредиха Габриел Камара и Ван Хьопен, а топ 10 допълниха Гьоте, Мията, Интрафувасак, Херта, Мини, Монтоя и Дюрксен.