Николай Денков: Даниел Лорер вече е изключен от ПП-ДБ

Даниел Лорер е изключен от „Продължаваме промяната – Демократична България“ – това заяви депутатът от ПП-ДБ и бивш премиер Николай Денков. В ефира на „Седмицата на Дарик“ Денков допълни, че за Лорер вече няма място и в предизборните листи на партията.
„Външни хора се опитват да разделят нашата коалиция“, подчертава още Денков.
Той определи като лъжа думите на Лорер, че ПП-ДБ и особено Асен Василев са се опитвали да правят коалиция с „Възраждане“. „Това е една обикновена лъжа. Даниел Лорер беше човекът, който каза, че Пеевски се е променил към добро“, припомня бившият премиер.
Денков изрази очаквания Лорер да отиде в листите на ГЕРБ-СДС за предсрочните парламентарни избори.
Той допълни, че депутатът Явор Божанков също няма да бъде в листите на „Продължаваме промяната“, но е въпрос на преговори дали ще е кандидат на „Демократична България“. „Важното е как да убедим хората, че ние сме тези, които могат да постигнат важните за тях цели“, казва още Денков.
До разрива в ПП-ДБ се стигна, след като в събота в ефира на БНТ Даниел Лорер посочи, че Асен Василев иска да управлява партията еднолично.
Лорер намекна и че Василев се е опитвал да прави коалиция с „Възраждане“ и да се разпределят министри заедно с партията на Костадин Костадинов.
По неговите думи той лично е спрял този процес на няколко пъти.
