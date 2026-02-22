22.02.2026 | 12:17

Нинова: Бъдещето минава през ликвидиране на модела Борисов – Пеевски

Тя не изключва коалиция между Радев и ПП-ДБ след изборите

Лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова заяви, че страната няма шанс за реална промяна без премахване на „модела Борисов – Пеевски“, като отправи остри критики към политическите си опоненти и очерта визията си за бъдещето на левицата. В интервю за предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по Българска национална телевизия тя коментира отношенията си с Румен Радев, Крум Зарков и състоянието на БСП.

Критики към БСП и връщането на стари фигури

Нинова изрази скептицизъм относно посоката на социалистическата партия, като според нея не се наблюдава истинско обновление, а по-скоро възстановяване на стари политики и лица. Като пример тя посочи завръщането на Сергей Станишев в ръководството, което по думите ѝ е символ на вече познати решения и зависимости.

Разривът със Зарков и различията с Радев

По отношение на Крум Зарков, Нинова подчерта, че раздялата им е била принципна и свързана с несъгласие по темата за ратификацията на Истанбулската конвенция. Тя заяви, че винаги е защитавала позицията си по въпросите, засягащи децата, и не е склонна на компромис.

Относно отношенията си с президента Радев тя изрази съмнение относно бъдещите му политически намерения, като припомни негови сигнали за готовност за диалог с различни партии, включително и с политически формации, които тя определя като част от статуквото.

Отказ от съюзи и обвинения в задкулисие

Нинова заяви, че е отказала предложение да оглави парламента с подкрепата на ГЕРБ, като подчерта, че не би влязла в политически договорки, които противоречат на принципите ѝ.

Тя беше категорична, че основната ѝ политическа цел остава демонтирането на установения модел на влияние, който според нея пречи на развитието на държавата и подкопава доверието в институциите.

Съмнения около институциите и изборите

Бившият следовател коментира и казуса „Петрохан“, който определи като показателен за дълбоки институционални проблеми и възможни зависимости, включително заради издадени множество разрешителни за оръжие за кратък период.

Нинова постави под съмнение и достоверността на социологическите проучвания преди изборите, като според нея те не отразяват реалните обществени нагласи.

В заключение тя подчерта, че формацията ѝ ще настоява за по-силна роля на държавата в ключови сектори като енергетиката, здравеопазването и транспорта, както и за мерки срещу прекомерните печалби на банките.