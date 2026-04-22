22.04.2026 | 12:55

Нова драма: Асен Василев иска ДБ да реши от кой град да влезе в парламента

Ако влезе от Хасково обаче, изпада пак човек на ДБ - в случая вторият в листата Владислав Панев

Лидерът на ПП Асен Василев коментира разразилата се дискусия, относно възможноста Манол Пейков да не бъде депутат, ако той влезе в парламента от Пловдив. Василев каза, че е готов да стане депутат от Хасково ако от „Да, България“ и ДСБ, които са в коалицията „Демократична България“ (ДБ) искат това. Според него тези дебати са буря в чаша вода.

Ако Василев влезе от Хасково обаче, изпада пак човек на ДБ – в случая вторият в листата – Владислав Панев.

Така от ДБ ще трябва да решат: Манол Пейков или Панев, който като бивш съпредседател на „зелените“ е и бивш депутат от групата. До ситуацията пък се стигна, след като в Пловдив вторият в листата Пейков събира 2232 преференции, а осмият Чило Попов получава 2803 гласа. Самият Пейков агитираше за личната кампания на Попов.

Ето какво написа Василев във фейсбук:

С изумление и малко тъга наблюдавам бурята в чаша вода по повод Манол Пейков. 1. Манол Пейков беше поставен на избираемото второ място в листите. Изместен е на трето от друг кандидат на “Да България”. Тази гражданска активност може само да ни радва. 2. Личните ми преференции в Пловдив са 5 126. Повече от преференциите на двамата кандидати на “Да България” взети заедно и повече от личните ми преференции в Хасково. 3. Тъй като, както и Божидар Божанов каза вчера, няма никакви предварителни договорки, нормално и уважително към избирателите е да вляза от избирателния район, където имам повече преференции. Въпреки това, понеже става дума за двама кандидати на “Демократична България”, ако колегите от “Да България” и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение. Винаги в “Продължаваме Промяната” сме били фокусирани върху привличането на повече избиратели, симпатизанти и членове, а не върху това как да спънем другарчето. Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза. Имаме много по-големи и отговорни задачи. И те могат да бъдат решени само от истински отбор.