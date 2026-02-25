25.02.2026 | 10:28

Нова версия: Изчезналите рибари са в Турция?

Цялото неведение и липса на контакт с нас ни остави усещането, че не се прави достатъчно, нито се действа бързо, смята Силвия Спасова

Седми ден, откакто от радарите изчезна риболовният кораб с капитан Христо Спасов, сина му и още един техен колега на борда. В четвъртък миналата седмица доброволци – водолази и рибари с лодка, попаднаха на значително количество дизелово гориво в района на инцидента и дадоха насоки на институциите къде да проверят за плавателния съд. В петък корабът беше локализиран – на около 40 м дълбочина – и започнаха подводни огледи.

До момента обаче семейството на капитан Христо Спасов няма конкретна информация какво е установено и дали има следи от техните близки.

Дъщерята на капитана на кораба предполага, че екипажът не е успял да се спаси, тъй като спасителният плот е на кораба. „Искам да задам конкретни въпроси към институциите и да дам гласност на случая. Има ли официално лице, което координира целия процес? Ако има такова, кой държи връзка с нас, роднините, за да ни уведомява какво се случва с търсенето на екипажа? Научаваме от социалните мрежи и медиите докъде са стигнали. Никой обаче не се свърза с нас“, заявява Силвия Спасова в Нова телевизия.

Тя и нейни близки са опитвали да събират информация от различни места.

„Цялото неведение и липса на контакт с нас ни остави усещането, че не се прави достатъчно, нито се действа бързо. Официално знам, че всички кораби се следят в реално време, така че от първия момент се е знаело кога е изчезнал. Защо трябваше да се подаде сигнал, за да се установи, че има проблем? Това са над 2 часа загубено време. Нямаме ли готовност за спасяване в зимно време? И защо търсенето е преустановено, ако не е доказано дали плотът е на място? Защо няма активно търсене, докато не се докаже, че няма шанс хората да са се спасили?“, попита Силвия.

По думите ѝ тя сама е звъняла на българския посланик в Турция, след като е разбрала, че има вариант баща ѝ да е в турски води. А дипломатът е предприел незабавни мерки за търсенето на рибарите.

„Стигнах до една теория, че ако хората са на плота, те биха били вече евентуално в Турция, по чисто технически параметри. Когато го чух това, буквално затворих телефона и първата ми работа беше да намеря как да се свържа с посолството. Приятелите на баща ми и брат ми са стигнали до тоя извод сами още следобед и са изпратили официално писмо, на което отговор не бяха получили до 7-8 ч. вечерта, когато аз разбирам за тази хипотеза. Звъннах на отворените телефони в интернет на посолството с Анкара. Много силни благодарности на посланика, защото мисия беше активирана мигновено в Турция. Но защо трябваше аз да го направя това нещо, имаше ли официална нота от България?“, продължи да пита тя.

„Озадачаваща е бързината, с която се случваха действията. Щом корабът изчезне от радара, е трябвало веднага да започне търсене по въздух. Да използваме този ужасен случай, за да предприемем мерки за по-навременни действия в такива случаи с изчезнали рибари“, каза още дъщерята на капитан Спасов.

Тя призова за създаване на работна група, която да помага за по-бързо издирване на екипажи и на бедстващи кораби.