06.02.2026 | 11:07

Нова версия: Тримата рейнджъри разстреляни докато са на колене

МВР мълчи дали се издирват автомобили, свързани с престъплението

Тримата мъже, които бяха убити пред входа на хижа „Петрохан“ край село Гинци, са имали общи интереси, свързани с пещерите, не са били конфликтни. Бащата на адвокат Ивайло Иванов е категоричен, че няма как правистът да е участвал в престъпни схеми. Убитият юрист е бил изключително начетен, знаел е няколко езика.

Междувременно бТВ съобщи, че тримата мъже вероятно са били разстреляни, докато са на колене, а МВР мълчи за това дали се издирват автомобили, свързани с престъплението.

Пътят към хижата остава блокиран от понеделник, когато бяха открити телата на убитите. Пътят към хижата остава блокиран от понеделник, когато бяха открити телата на убитите.

Журналистът Владимир Йончев сподели, че познава Ивайло Калушев от над 20 години покрай общите им интереси, свързани с пещерите. Според него той е купил хижата неслучайно – за да спира незаконна сеч или бракониери, или заради неоткрита пещера.

„Всички пещерняци си мечтаем да открием тази пещера, в която никой не е влизал. Другите трима съм ги виждал покрай него. Пламен беше инструктор по гмуркане, водолаз, Иво – адвокат, а Дечо имаше счетоводна къща“, заяви Йончев.

Той потвърди, че е имало организиране на лагери, но отрече част от версиите на разследващите.

„Ако е така, всеки учител трябва да бъде обявен за педофил. Имало е лагери. Как човек да стане алпинист или пещерняк, или планински водач, без да мине през такъв курс?“, попита журналистът.

Според него има две версии – едната е, че са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да виждат, а втората – че всичко е свързано с човек, с когото са се заяждали.

Към тези хора трябва да се отнасяме като към жертви и да търсим убиеца им, призова той.

Охранителят Георги Алексов пък описва убитите рейнджъри като културни и възпитани момчета, които поздравявали всички и правили услуги. Изринаха ни плаца с един снегорин, уточнява той, а на въпроса дали ги е виждал с непълнолетни отговори: „Абсурд“.

Оръжие никога не съм видял да имат, каза още Алексов.