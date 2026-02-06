Нова версия: Тримата рейнджъри разстреляни докато са на колене

Тримата мъже, които бяха убити пред входа на хижа „Петрохан“ край село Гинци, са имали общи интереси, свързани с пещерите, не са били конфликтни. Бащата на адвокат Ивайло Иванов е категоричен, че няма как правистът да е участвал в престъпни схеми. Убитият юрист е бил изключително начетен, знаел е няколко езика.
Междувременно бТВ съобщи, че тримата мъже вероятно са били разстреляни, докато са на колене, а МВР мълчи за това дали се издирват автомобили, свързани с престъплението.
Журналистът Владимир Йончев сподели, че познава Ивайло Калушев от над 20 години покрай общите им интереси, свързани с пещерите. Според него той е купил хижата неслучайно – за да спира незаконна сеч или бракониери, или заради неоткрита пещера.
„Всички пещерняци си мечтаем да открием тази пещера, в която никой не е влизал. Другите трима съм ги виждал покрай него. Пламен беше инструктор по гмуркане, водолаз, Иво – адвокат, а Дечо имаше счетоводна къща“, заяви Йончев.
Той потвърди, че е имало организиране на лагери, но отрече част от версиите на разследващите.
„Ако е така, всеки учител трябва да бъде обявен за педофил. Имало е лагери. Как човек да стане алпинист или пещерняк, или планински водач, без да мине през такъв курс?“, попита журналистът.
Според него има две версии – едната е, че са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да виждат, а втората – че всичко е свързано с човек, с когото са се заяждали.
Към тези хора трябва да се отнасяме като към жертви и да търсим убиеца им, призова той.
Охранителят Георги Алексов пък описва убитите рейнджъри като културни и възпитани момчета, които поздравявали всички и правили услуги. Изринаха ни плаца с един снегорин, уточнява той, а на въпроса дали ги е виждал с непълнолетни отговори: „Абсурд“.
Оръжие никога не съм видял да имат, каза още Алексов.
