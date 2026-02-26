26.02.2026 | 21:10

Нови данни от аутопсиите на трите трупа от кемпера на Ивайло Калушев на Околчица

Няма данни за секс преди смъртта на Околчица, казва анонимен източник от разследването

Заради твърденията за педофилия по време на аутопсията на тримата намерени мъртви до Околчица – Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, са взети проби от ануса. Те не са потвърдили разпространяваната информация, че в тези проби има сперма от Калушев. Това заявиха източници, свързани с разследването на жестоката трагедия, цитирани от „България Днес“.

Те уточняват, че подобна практика не е рутинна и пробите са били взети поради съмнения за сексуални контакти между починалите.

В същото време от направената аутопсия става ясно и че няма данни за външна намеса в кемпера – Ивайло Калушев е убил двамата младежи Ники и Сашо, след което е налапал цевта на пистолета и се е самоубил. Всичко се е случило за минути – в петък или в събота. Това разкри източник от разследването във връзка с появила се информация, че аутопсиите на жертвите от „Околчица“ опровергават версията на криминалистите за две убийства и самоубийство.

Експертите са категорични в изводите си, за момента не може да се каже само за последователността на изстрелите. Ясно е, че те са проехтели на 6 или 7 февруари. Смъртта е настъпила от 24 до 36 часа преди намирането на телата, което става на 8 февруари, неделя, поясняват специалистите.

Патоанатоми обясняват, че часът на смъртта се определя от няколко фактора – не само от температурата на въздуха и на черния дроб. В случая телата са били изстинали до степен, която е почти равна на външните градуси.

Криминалистите намират 22-годишния Николай Златков с огнестрелната рана в челото между очите. Той е бил на седалката, Калушев е открит проснат на пътечката, а 15-годишният А.М – в задната част на кемпера. Бил е в молитвена поза, с вплетени пръсти. Момчето е застреляно от упор в задната част на главата, сочат данните.

Все още се чака допълнително заключение от експертите по балистика, за да се докаже със сигурност дали Николай Златков е бил убит. Причината за съмненията е, че барутни частици са открити по ръцете и на лама Иво, и на Николай. Криминалистите обясняват, че частиците се разпръскват не само от цевта на револвера, но и през барабана. Единствено непълнолетният младеж няма следи от произведен изстрел по ръцете си.

От анализите експертите заключават, че тримата приживе са консумирали повече плодове и зеленчуци – вегетарианска храна, която е свързана с будизма. При аутопсиите стомасите им са били празни.

Засега аутопсиите са готови, но се изчакват всички назначени допълнителни експертизи. Едва тогава съдебните медици ще напишат окончателните си заключения.