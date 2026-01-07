07.01.2026 | 18:50

Няма да има никакво удължаване на живота на лева

Властите опровергаха фалшивата "новина", че се обсъжда нов срок за двойното обращение

Няма никакви срещи и никакви обсъждания за евентуално удължаване на периода на двойно използване на лева и на еврото, обяви Министерството на финансите. Този период приключва на 31 януари и от следващия ден в България ще се разплащаме само в единната европейска валута, припомнят от МФ.

Съобщението идва по повод на упорито разпространявани в социалните мрежи слухове, че текат тайни съвещания за удължаване на двойното обращение, защото процесът на преминаване към еврото срещал трудности. Фалшивата новина се тиражира от медии, групи, профили в интернет с подчертана антиевро насоченост. В кампанията активно участват и депутати от партии, определящи се като патриотични. Маргарита Махаева, народна избраничка от „Възраждане“, също е публикувала в профила си във Фейсбук заблуждаващата „статия“ от анонимен автор, в която се твърди: „България може да се превърне в първата членка на Единния валутен механизъм, която няма да се вмести в предварително заложения преходен период… Това означава, че транзитното ползване едновременно на левове и евро до края на януари може да се удължи с още две седмици или цял месец“. Незнайният автор на „новината“ пише, че бил научил за готвеното удължаване от също така незнаен „топ експерт от БНБ“.

БНБ и МФ досега не реагираха, защото информацията е очевидно безумна измишльотина на същите лъжепартиотични „мозъчни тръстове“, които измислят всевъзможни начини да объркват по-неуките хора и да смущават старта на еврото. Но тъй като слухът се тиражира с чутовна упоритост, Министерството на финансите все пак реши да го опроверае официално:

„Периодът от един месец на двойно обращение на левове и евро изтича на 31 януари 2026 г. и няма да се удължава“, заявиха от МФ в съобщение до медиите.