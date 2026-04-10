10.04.2026 | 12:15

Няма данни за румънски сценарий на изборите

Влизането в конспиративни теории не е заместител на ясните политически позиции, казва кандидат-депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов

Дали има „румънски сценарий“ – не. Няма индикации за мащабна манипулация. Няма данни за ползване на рекламни мрежи (както беше в Румъния), написа във Фейсбук кандидат-депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов. Това, че всеки (без нас) се опитва да направи някаква мушенгия, докато не ги хванат и не им свалят фалшивите профили, е лошо и опасно. И призовавам всички политически партии и техните щабове и консултанти да спрат да го правят. Защото това се използва за подкопаване на доверието в изборите, коментира той.

Божанов казва, че темата с “влиянието в социалните мрежи” става все по-популярна, визирайки изказването на Бойко Борисов „Божанов разбира от тези неща, ама си мълчи“ и сигнала на ДПС Ново начало до европейските институции и Конгреса на САЩ за „намеса на МВР в изборния процес“.

По думите му по всички канали и анонимни сайтове се „вихрят какви ли не упражнения“, вкл., че е наел украински хакери да дискредитират опонентите му.

Ето аргументите му:

Докладът на BFMI и Sensika, който се цитира напоследък, наистина е интересен. Той е отпреди няколко седмици и самият факт, че стана тема една седмица преди изборите е странен. Докладът показва, че хаштагът на Радев в ТикТок има 20 пъти повече гледания (близо 90 милиона) спрямо този на Възраждане напр. И изразява обосновани съмнения, че това не е само органично (отчитайки, че за периода на доклада не е ясно кой стои зад това съдържание).

Докладът посочва и ГЕРБ като бенефициенти на координирано неавтентично поведение, посочвайки и конкретни сайтове. Също така казва, че хаштагът на ППДБ е „отвлечен“ – ползва се, за да се злепостави ППДБ. И това е единственият отвлечен хаштаг в тикток, според доклада.

В същото време, ТикТок преди два дни обяви, че са свалени 34 фалшиви профила с 66 763 последователи, които са свързани с ДПС-Ново начало. Т.е. според ТикТок, които имат достъп до най-много данни за собствената си платформа, основен манипулатор е Пеевски.

Преди 2 седмици популярно стана и друго координирано неавтентично поведение – статуси на ИТН бяха харесвани масово със сърчица от профили с виетнамски, индийски и италиански имена – явно са си купили евтини тролове, които да им усилват съдържанието.

Виждаме, че почти всички (без нас) използват в някаква степен скрити механизми за влияние през социалните мрежи и неавтентично поведение.

Според ТикТок, 99.6% от сваленото съдържание е проактивно от тяхна страна, т.е. без да бъде докладвано от някого. Този тип манипулации се борят с превенция. Божанов казва, че когато социалните мрежи не се справят добре (Мета/Фейсбук продължават да не се справят никак добре), такъв мониторинг може да прави държавата и Европейската комисия.

Те могат да установяват аномалии в поведението (без да правят оценка на съдържанието по същество и без да налагат цензура). Борисов сега се жалва, но преди 2 г. не подкрепи мерки в тази посока. Българските институции нямат изграден капацитет за това и са само зрители – в този смисъл, служебният кабинет не може да разчита на вече изградени знания, умения и инструментариум за мониторинг и реакция, твърди той.

„Призовавам и никой да не се прави на жертва и да не чертае румънски сценарий за изборните резултати. И нека също така да спрат спекулациите кой как щял да си изкара резултата на изборите – достатъчно се наслушахме на брътвежи за “пипане на кодове”, няма нужда сега и от такива за “пипане на алгоритми”. Резултатът на изборите зависи изцяло от българските граждани, а нашата цел в кампанията е да им покажем кой къде стои по важните за страната въпроси. Влизането в конспиративни теории не е заместител на ясните политически позиции“, пише Божидар Божанов.