08.04.2026 | 12:37
Объркаха водача на БСП в Русе със скандална прокурорка, носеща същото име
Водачът на листата на БСП – Обединена левица в Русе Деница Иванова стана жертва на безумие. Тези дни се разгоря страшен скандал с прокурор Деница Иванова, а в социалните мрежи се появиха серия от публикации.

Областният съвет на БСП излезе с позиция по темата:

Посочената информация е изцяло невярна и представлява груб опит за манипулация и уронване на доброто име на кандидат за народен представител в разгара на предизборната кампания.

Деница Иванова не е прокурор и никога не е заемала такава длъжност – нито в Пловдив, нито в Елин Пелин, нито където и да било в съдебната система. Разпространяваните твърдения в тази посока са напълно несъстоятелни и подвеждащи.

Също така категорично невярна е и информацията, свързана с нейното имуществено състояние – включително твърденията относно придобиване на автомобил и недвижим имот. Подобни внушения са лишени от фактическа основа и целят единствено да създадат съмнения и недоверие.

Обръщаме внимание и на още един показателен факт – дори снимката, използвана в разпространяваната публикация, не е на Деница Иванова, а на друго лице. Това допълнително доказва манипулативния характер на съдържанието и целенасочения опит за дезинформация на обществото.

Показателно е също така, че въпросната публикация се разпространява от лица с ясно изразени политически позиции – в случая от блогъра Боян Юруков, публично асоцииран с подкрепа за коалицията „ПП – ДБ“. Това поставя под сериозно съмнение нейната безпристрастност и още веднъж потвърждава, че става дума за целенасочена политическа атака.
БСП – Русе остро осъжда подобни практики на разпространение на фалшиви новини, клевети и внушения, които подкопават доверието в демократичния процес и влошават политическата среда. Подобни действия не са израз на политическа конкуренция, а на липса на аргументи и съдържание.

Призоваваме всички участници в предизборния процес да водят кампания, основана на факти, идеи и отговорност към обществото, а не на манипулации и лични нападки.
Запазваме си правото да предприемем всички необходими правни действия за защита на доброто име и достойнството на Деница Иванова.

БСП – Русе ще продължи да води кампания, насочена към реалните проблеми на хората и решенията, които обществото очаква.

