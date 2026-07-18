18.07.2026 | 12:14

Обръчът около Делян Пеевски се затяга: В САЩ обсъждат федерално преследване по „Магнитски“

Ще бъдат разследвани физическите и юридически лица, помагали на корупционера да заобикаля санкциите

Българската прокуратура е доста колеблива в действията си, понякога действа, понякога не действа, понякога все още ни затруднява. Това коментира вътрешният министър Иван Демерджиев пред NOVA след поредица от срещи в Съединените американски щати. Той проведе разговори на високо ниво, свързани със сигурността на границите и санкциите по глобалния закон „Магнитски“.

По време на визитата си министър Демерджиев е провел среща със заместник държавния секретар Томас Динано в Държавния департамент. Двамата са разговаряли за възможностите страната ни да се включи в програми на САЩ за подпомагане на охраната и управлението на границите.

„Той сподели, че доста други държави се възползват от тези програми, България за момента не е проявявала интерес“, обясни Демерджиев и добави, че страната ни е заявила ясни намерения да участва в тях и да си сътрудничи по-тясно.

По думите му сътрудничеството включва споделяне на опит, добри практики, технически решения, както и съвместни обучения и операции. Сферите на интерес обхващат сухопътната граница с Турция, пристанищата и охраната на морските ни граници, която в момента „е доста по-специфична с оглед на войната в Украйна и предизвикателствата, които ни представя“. Това уточни вътрешният министър.

Демерджиев е провел разговори с представители на министерството на правосъдието, на които са обсъдени възможности за възбуждане на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона „Магнитски“, както и срещу хора, които ги подпомагат, съобщи БНТ.

„Вторите разговори, които водихме бяха с представители на министерството на правосъдието. Участваше заместник-главен прокурор, както и прокурори, които се занимаваха със специфичната тематика на избягване на санкциите по глобалния закон „Магнитски“, както и на хора, които подпомагат хора, санкционирани по „Магнитски“да избегнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това, създадохме канал за комуникация, създадохме и лични контакти между наши представители и представители на федералната прокуратура. Вярвам, че скоро ще има движение по този въпрос и ще има съответните резултати

На въпрос дали американската страна разполага с конкретни документи или само с информация, Демерджиев заяви, че не става дума за политическо говорене. По думите му се говори за информация и доказателства.

„Американците вече разполагат с документи и ще разполагат с още документи“, заяви вътрешният министър. Той подчерта, че американската страна проявява сериозен интерес към темата.