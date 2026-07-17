17.07.2026 | 14:49

„Борисов се страхува“. Цветан Цветанов за компроматите, базите данни на МВР и полетите на Пеевски

Цветанов прави директна връзка между облагодетелстваните от фалита на КТБ и списъка с лица, пътували на частните самолети на Делян Пеевски

Кой може да се страхува от показанията на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, кои са спътниците в частните полети на санкционирания за корупция лидер на ДПС „Ново начало“ Делян Пеевски и пренареждането в ГЕРБ. В Дневен ред поканихме бившия вътрешен министър и бивш заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов.

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Какво знае Мавродиев

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„С неговото прибиране в България може би доста хора ще трябва да бъдат притеснени“. Това каза Цветан Цветанов в интервю за Дневен ред по повод връщането в България на бившия директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев.

Според бившия вътрешен министър притеснението идва от факта, че Мавродиев „може да сподели действително много от решенията, които са взимали в ББР, дали не са били с някакви други условности и дали някой действително не е разпределил определени финансови ресурси“.

Цветанов припомни, че Мавродиев е бил част от икономическия екип при създаването на ГЕРБ. Тогава партията е търсела експертиза в дясното политическо пространство, а Мавродиев е дошъл от кръга около Димитър Абаджиев.

Той каза, че банкерът е бил „изключително доверен човек на Борисов“ и е сред лицата, които „представяха финансовата и икономическа програма на ГЕРБ“, като дори е бил обсъждан за финансов министър в първия управленски мандат на партията.

Цветанов постави под съмнение възможността кредити от порядъка на 150 млн. лева да са били отпускани единствено по решение на ръководството на ББР. „Отпускането на кредити от порядъка на 150 милиона лева, това не може да бъде решение, което да вземе банката“, каза Цветанов.

Според него зад тези действия стоят „всички, които са управлявали към тогавашния момент, и министър-председателят, и финансовият министър, и хората, които са имали пряко отношение към ББР“. На въпрос кои политически фигури биха могли да се притесняват от евентуални показания на Мавродиев, Цветанов посочи Делян Пеевски, Ахмед Доган и Бойко Борисов. Според него това са хората, които през различни периоди са имали влияние върху политическите решения, назначенията и работата на държавните институции.

Кой контролира МВР

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„Който има достъп до информацията, той има власт“. Така бившият вътрешен министър Цветан Цветанов коментира значението на архивите и информационните масиви на МВР. Според него през годините е имало опити чувствителна информация да бъде използвана не за защита на обществения интерес, а като инструмент за политическо влияние и контрол. ‍„Едно е да знаеш информация, друго е да притежаваш компромати“, каза Цветанов.

Като пример за опит за овладяване на база данни Цветанов припомни разработката „Червеи“ по времето на министър Цветлин Йовчев, когато според него е целен пробив в една от информационните системи на МВР – „това е криминалната регистрация на всички криминални лица“.

Според него през годините на ключови позиции са били издигани хора, които са удобни и изпълняват решенията на определени кръгове, вместо да провеждат реформи и да защитават обществения интерес.

Цветанов е категоричен за механизма, по който се случват тези назначения: „Когато работиш за да обслужваш определени кръгове и някакви други интереси ти трябва да сложиш послушни хора. Не толкова подготвени, но хора, които да изпълняват безпрекословно това, което им се казва“.

‍Като пример за такова назначение той посочва издигането на Светлозар Лазаров за главен секретар на МВР в периода 2013-2014 г. Време, в което според Цветанов „държавата беше овладяна“. „Светозор Лазаров няма този капацитет. Светлозар Лазаров има зависимости “, каза Цветанов.

По думите на Цветанов контролът върху МВР не се осъществява само чрез министъра, а чрез мрежа от назначения, лоялности и достъп до чувствителна информация. Зависимостите често се създават и чрез „изчистване“ на проблеми с правосъдието. Той дава за пример кариерата на Калин Стоянов и прекратеното дело срещу него, точно преди да оглави МВР. „Ето ви начин по който можеш да хванеш един човек и да го направиш зависим. Защото ти му казваш: ние прекратяваме твоето дело, изчистваме те, вдигаме те в небесата и ти почваш да обслужваш тази система“.

‍КТБ и частните полети на Пеевски

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„КТБ беше една добре организирана схема, в която след фалита определени хора придобиха активи на много по-ниска стойност“, каза Цветанов. По думите му трябва да се проследи кой е придобил тези активи, на каква цена и дали държавните институции са защитили обществения интерес.

По думите му определени кръгове „целенасочено искаха фалита на КТБ. И разграбването на активите на КТБ“. Той постави и въпроса дали представители на МВР и други институции са имали информация за случващото се и дали са участвали в процесите около преразпределянето на собствеността след фалита на банката. „Нямаше нито един доклад към февруари месец 2013 година… за някакъв проблем в банковия сектор“, каза Цветанов.

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Цветанов прави директна връзка между облагодетелстваните от фалита на КТБ и списъка с лица, пътували на частните самолети на Делян Пеевски. „Списъкът, който беше даден от министър Демерджиев. Част от хората, които са пътували, те са част от тези, които също са се възползвали от КТБ“. Като примери за такива фигури той посочи Александър Сталийски (придобил предприятието „Рубин“, студия и атрактивни терени в София) и оръжейния търговец Добрин Иванов (придобил предприятия във военно-промишления комплекс).

Пренареждането в ГЕРБ

Цветанов каза, че след напускането му на ГЕРБ през 2019 г. в партията е започнало пренареждане на хората с влияние, а на ключови позиции са били издигнати фигури, които при предишния модел на подбор не биха получили подобни роли. Цветанов обяснява това с факта, че „това е поради липсата на политически партиен ангажимент на Борисов към структурите след моето излизане в 2019 година“. Тогава „влязоха в ГЕРБ хора, които нямаше как да се случи при това, което правихме и бяхме изградили като система на номинации“.

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Цветанов посочи като пример Десислава Атанасова, за която разкри, че е имала проблем с русенската организация на партията и политическо неодобрение по места. Като доказателство за срива в кадровия подбор той даде и други примери за лица, които никога не биха били допуснати в листите преди това: „Славена [Точева] нямаше да бъде в номинациите, защото за всички беше ясно, че Славена, това значи получаваш подкрепа от Дидо Дънката“.

Друг пример, даден от Цветанов, е бившият вътрешен министър Младен Маринов. „Младен Маринов нямаше никога да бъде в листата на ГЕРБ“, каза Цветанов.