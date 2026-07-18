18.07.2026 | 10:41

Правителството гони милионерите от ключови горски стопанства

Кабинетът ги завзема за нужди и официални мероприятия на президент, премиер и председател на НС

Кабинетът гони частнитe фирми от ключови ловни стопанства, защото последните били необходими за представителните нужди на президент, премиер и председател на Народното събрание. Това става ясно от промени в закона за лова и опазване на дивеча, пуснати за обществено обсъждане в правителствения Портал за консултации, пише „Сега“.

Въпросните изменения са описани от авторите им, че са „с цел да подобри изискванията за упражняване на ловни практики на територията на Република България“.

Веднага следва първата промяна, която е заявена като прецизиране на „изискванията по отношение на Държавните ловни стопанства „Воден – Ири Хисар“ и „Искър““. Записано е, че освен за защита и лов на дивеч, тези стопанства се използвали и „за държавни представителни нужди и осъществяват дейностите по организация на официални мероприятия на президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя“.

Тъй като тези специфични функции били несъвместими с възможността за публично-частно партньорство, въпросните промени изобщо ги премахват. Така вече изчезва възможността държавните предприятия по закона за горите след провеждане на конкурс да сключват с юридически лица договори за съвместно извършване на дейностите за срок до 15 години.

Интересното тук е как изведнъж частните фирми се оказват пречка за дейностите на ловните стопанства, и то точно с аргумента, че там щяло да има официални мероприятия и държавни нужди на президент, премиер и председател на НС. Друг е въпросът, че въпросните публични-частни партньорства, и особено избраните през годините, са пораждали не един или два скандала. Това обаче едва ли аргументира такава цялостна законова промяна.

Тези ловни стопанства са едни от най-ключовите. „Воден – Ири Хисар“ е базирано във Воденската гора, където са разположени административната сграда, два ловни дома и голяма част от ловната площ. Стопанството е в североизточната част на Лудогорието (Делиорман), в близост до с. Острово. Включва части от общините Разград, Завет, Исперих и Главиница и представлява два относително независими горски комплекса с обща площ около 15 000 хектара. „Искър“ пък е на по-малко от един час път от София. То е с площ 4700 хектара и заема целия десен ъгъл на най-голямото изкуствено езеро в България – язовир Искър.

С другите изменения в закона за лова и опазване на дивеча се създава възможност лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов или не са се явили на определената дата, независимо от причината за това (болест, невъзможност за отсъствие от работа в определения ден за изпит и т.н.), да может да се явят на друга дата през същата календарна година.

Авторите на промените твърдят, че значително ще се улесни упражняването на правото на лов чрез регламентирането на възможността за заверка на ловния билет да се прави лично от самия ловец – по електронен път или в ловното сдружение, а не само както е действащият текст от закона – физически на място от съответното държавно горско или ловно стопанство.

С измененията се разширява кръгът на административните нарушения, по които Изпълнителната агенция по горите да налага административни наказания. „Липсата на подобна разпоредба в закона създава чувство за безнаказаност у извършителите“, пише в мотивите.

Според авторите, пряка положителна социална последица от тях ще настъпи за около 140 000 ловци.

Те твърдят и, че с предложените изменения съществувала „вероятност за положително икономическо въздействие за държавния бюджет в случай, че се реализира събираемост по влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения по предложения нов санкционен текст“.