18.07.2026 | 11:29

Масов цигански бой с 250 човека в Димитровград, 17 души са задържани

Сблъсъкът между две фамилии избухна в квартал Изток, а един от пострадалите беше откаран в болница

Около 250 души се струпаха при масово сбиване между две фамилии в димитровградския квартал „Изток“, а 17 участници в напрежението бяха задържани. Един човек е бил приет в болница след конфликта, но по-късно е освободен за домашно лечение.

До значително по-тежки последици не се е стигнало благодарение на бързата намеса на полицейските служители. Униформените са успели да овладеят ситуацията, преди противопоставянето между двете групи да прерасне в още по-мащабна саморазправа.

Към момента не е обявена причината, предизвикала сблъсъка. Не се съобщава дали напрежението е възникнало след конкретен спор, дали между двете фамилии е имало по-стара вражда, нито кои действия са довели до намесата на полицията.

Няма официална информация и за възрастта на задържаните, използвани ли са оръжия или твърди предмети и има ли нанесени материални щети. Не е уточнено също какви процесуални действия са предприети спрямо всеки от отведените в районното управление.