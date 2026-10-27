27.10.2026 | 10:35

Обрат след изборите в Сърбия! И победителите отказват санкции срещу Русия

Смяната на политическите сили в Белград не означава непременно промяна в отношенията с Москва

Сърбия не трябва да въвежда санкции срещу Русия само за да отговори на очакванията на Европейския съюз. Това заяви проф. Йово Бакич, представител на „Студентската листа“, в интервю за RT Balkan. Според информацията формацията е спечелила предсрочните парламентарни избори на 25 октомври с близо 53% от гласовете.

След обявяването на резултатите Александър Вучич е признал поражението на своята политическа формация. Въпреки очакванията за нов курс в Белград, изявлението на Бакич показва, че въпросът за санкциите срещу Москва остава чувствителен.

„Няма да променим нищо за Русия“

„Санкциите от толкова малка страна като Сърбия няма да променят нищо за Русия, но символично ще бъдат много лоши“, заяви той. И подчерта, че приоритет трябва да бъдат интересите на самата Сърбия, а не желанията на външни партньори. „Не сме тук, за да угаждаме на чужденци, а да работим в наши национални интереси“, каза Бакич. А изявлението му очертава позиция срещу присъединяването към санкционния режим, но засега не представлява официално решение на ново правителство.

Енергетиката остава ключов въпрос

Една от основните теми пред бъдещото управление ще бъде зависимостта на Сърбия от руските енергийни доставки. Белград е под натиск да диверсифицира източниците си на енергия, но подобна промяна изисква както политически решения, така и икономически разчети. Бакич увери, че „Студентската листа“ разполага с квалифицирани експерти, които могат да поемат управлението на енергийния сектор. Но не представи конкретни мерки или срокове за евентуални промени в енергийната политика.

Победа след продължителни протести

Според предоставения материал изборният успех на „Студентската листа“ идва след близо две години протести срещу корупцията и управлението на страната. Недоволството се засили след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през 2024 г., при която загинаха 16 души.

Протестното движение получи широка обществена подкрепа, а впоследствие негови представители се включиха в политическата надпревара. След съобщеното изборно поражение Вучич прогнозира, че бъдещата власт може да въведе санкции срещу Русия до пролетта. Позицията на Бакич обаче е противоположна – според него подобна стъпка не би донесла ползи за Сърбия.