21.08.2025 | 16:42

Общинарите в Радомир одобриха соларен парк върху 265 дка на олигарха Георги Милев

Решението на Общинския съвет е взето въпреки протестите на жителите на село Гълъбник

Скандално решение: Общински съвет – Радомир одобри соларен парк върху 265 дка, въпреки категоричния протест на жителите на с. Гълъбник.

На 24 април 2025 г. Общинският съвет – Радомир, по докладна записка № С- 121/ 15. 04. 2025 г. на кмета Кирил Стоев, прие решение за предоставяне на предварително съгласие за изграждане на фотоволтаични електроцентрали, индустриална система за съхранение на електроенергия, подстанция и инфраструктура върху 265 дка земеделска земя и пасища от общинския поземлен фонд в землището на с. Гълъбник.

Инвеститор е „Джи Ем Ес Ди Солар 2“ ЕООД, която е собственост на пернишкия олигарх и спонсор на ГЕРБ Георги Милев.

Решението предвижда: – промяна предназначението на земеделски земи и изменения в кадастралната карта, – изработване на ПУП за сметка на инвеститора, – учредяване на право на строеж без търг и конкурс, възмездно за 50 години (без уточнение), по пазарна оценка.

Подвеждане на Общинския съвет Решението е взето на база невярна информация, предоставена от кмета на с. Гълъбник – г-жа Диана Борисова. По нейни твърдения населението било уведомено и нямало възражения. Това обаче не отговаря на истината – жителите не са били информирани и реагираха остро едва след като научиха за проекта от нас – будните граждани.

Реакцията на жителите Почти всички жители на с. Гълъбник се обявиха категорично против проекта. Отказа на кмета на селото да комуникира с хората и да бъдат чути техните притеснения, доведе до учредяване на Инициативен Комитет, който да защити позицията на жителите на с. Гълъбник.

Липсва проведено реално обществено обсъждане, инициирано от общината или нейни представители, на което жителите могат да зададат своите въпроси и да получат конкретни отговори.

Тревожният извод на Басейнова дирекция Още по-тревожно е, че според официално писмо на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – МОСВ, в България няма нормативна база за оценка на въздействието на подобни проекти върху водите и природата. В Плана за управление на речните басейни 2022– 2027 г. също липсва такава оценка поради недостатъчна научна информация.

Тук е мястото да ви информираме, че според справка от наша страна, именно от тази местност тръгват каптажите на водосбора за язовир Дяково – основен източник на питейна вода за Дупница и Бобов дол. Всеки риск за водата е риск за здравето на хиляди хора.

Призив Жителите на село Гълъбник категорично се противопоставят на проекта, който застрашава не само природната среда и здравето на местните хора, но и бъдещето на цялото населено място. Призоваваме медиите да дадат гласност на нашия протест и на истината. Гласът на хората трябва да бъде чут!

Време е обществото да застане зад малките села, които често остават извън светлината на прожекторите, но носят сърцето на България, се казва в писмо до МИГNews.info на Таня Томова и Дарина Данаджиева.