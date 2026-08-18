18.08.2026 | 19:33

Опасен и незаконен: „Златният“ шуменски водопровод е голям провал

Министър Иван Шишков се закани да сезира прокуратурата и да уволни управата на местното ВиК

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Новият водопровод в област Шумен, глътнал огромни средства от нашия бюджет и от ЕС, е голям провал, установи министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който е на посещение в региона. Той посочи ВиК проекта като „еталон“ за прахосване на публични пари.

Става дума за довеждащия водопровод от яз. Тича до Шумен и региона, който бе построен с голямо забавяне, а след старта се заредиха авария след авария.

Сега пореден нов министър открива, че проектът и изпълнението му гъмжат от дефекти и казусът плаче за прокурор. Ето част от „забележките“ на арх. Шишков:

. Проектът за съоръжението е предаден през 2017 г., а строителството е завършено през 2024 г.

– Ключовата 9-километрова отсечка от водопровода, която трябва да снабдява Търговище, Велики Преслав и Шумен, е с умален диаметър и това пречи помпената станция да се използва пълноценно.

– Има опасност за пречиствателната станция – заради дебита, който подава.

– 9 километра от новия водопровод са незаконно строителство – има и проект, и разрешение за строеж, само дето не минават по одобреното трасе.

– От проекта е отпаднала помпената станция.

„Всичко това пречи на гражданите да се възползват ефективно от вложените в проекта европейски средства“, обобщи положението министър Шишков.

На практика новата скъпа ВиК инфраструктура смогва да обслужва само Шумен. Ето защо се налага да се изгради нова довеждаща тръба – за Търговище и за Велики Преслав, които продължават да се снабдяват от стария водопровод, обясни министърът. Ще бъде направен и проект и за помпената станция.

„Поръчал съм пълен анализ чия е вината. Най вероятно ще дадем проекта на прокуратурата, за да се изясни кой и защо го е променил, каза министърът. Той изтъкна, че проблемът е част от наследството на предишни правителства, и обяви, че вероятно ще уволни сегашното ръководство на „ВиК – Шумен“.