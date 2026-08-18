18.08.2026 | 19:45

Тръмп обяви Ормузкия проток за “нова американска територия“ (снимка)

Иран обяви, че ще „коригира“ илюзиите на американския президент относно протока

Американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social карта на Ормузкия проток като „нова американска територия“, предаде Франс прес.

В петък той каза, че ще обяви този жизненоважен морски пролив, през който минават около една пета от световните доставки на петрол, за „територия на САЩ“. Тогава обаче Тръмп остави впечатлението, че се шегува, отбелязва АФП.

Говорейки пред репортери в Овалния кабинет в Белия дом вчера, той обаче се върна към темата, като коментира, че това би било „много добра идея“.

От началото на втория си мандат през януари миналата година, президентът на САЩ е споменавал за анексиране на редица чуждестранни територии – Канада, Гренландия и ивицата Газа, по-конкретно когато се изправи пред външнополитически препятствия. Той обаче така и не осъществени никоя от тези свои идеи, обобщава Франс прес.

Тръмп е подхванал въпроса за Опмузкия проток в момент, когато мирното уреждане на конфликта с Иран изглежда по-далече от всякога, посочва агенцията.

Междувременно, Иран реагира остро на съобщението на Тръмп за преименуване на Ормузкия проток. Иран определено ще „коригира“ илюзиите на американския президент Доналд Тръмп относно Ормузкия проток, който той вече смята за територия на САЩ.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гариб-Абади направи това изявление в социалните мрежи. „Точно както Тръмп правилно е написал името на Персийския залив (преди това президентът на САЩ се застъпи за преименуването на залива на Арабски залив – бел. ред.), така и погрешното му схващане за Ормуз скоро или ще бъде поправено, или ние самите ще поправим погрешните представи на човек, живеещ в илюзии“, подчерта дипломатът.