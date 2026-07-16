16.07.2026 | 17:15

Осъдителният доклад за слънчевата енергия изчезва в чекмеджето

Слънчевите панели ускоряват глобалното затопляне

Приблизително 95 процента от инсталираните в Холандия слънчеви панели през последните три години няма да възстановят емисиите на CO2 от производството и монтажа в рамките на жизнения си цикъл. Периодът на възвръщаемост на инвестицията в CO2 за тези панели вероятно е повече от 25 години, докато средният им живот е между 12 и 15 години. Това се разкрива в доклад на полуправителствена работна група, който изчезна в чекмедже в Министерството на икономиката, но се озова в ръцете на този вестник. Докладът заключава, че слънчевите панели ускоряват глобалното затопляне чрез допълнителни емисии на CO2.

Те са част от холандската климатична политика и са се превърнали в почти незаменима част от нашия градски пейзаж: слънчеви панели. Поради избягването на емисии на CO2 по време на производството на електроенергия, слънчевите панели би трябвало да допринасят за борбата срещу глобалното затопляне, или поне така ни се казва. Към момента в Холандия има толкова много – приблизително 10 милиона панела с обща инсталирана мощност от 30 гигавата – че в слънчеви дни те произвеждат около два пъти повече електроенергия, отколкото Холандия се нуждае в този момент. Плодородна земеделска земя беше пожертвана, за да се направи място за полета, пълни със слънчеви панели, а покривите бяха покривани с бясна скорост, стимулирани от субсидии. Общо те покриват площ от около двадесет квадратни километра.

Доклад за устойчивите слънчеви панели, изготвен в края на 2024 г. и получен от този вестник, обаче рисува много различна картина на ролята на слънчевите панели в климатичната политика: „ Времето за възвръщаемост на въглеродните инвестиции – или времето, необходимо за компенсиране на емисиите на CO₂ от производството и монтажа на слънчеви панели – вероятно е по-дълго от очаквания живот. Следователно, тези слънчеви панели ще ускорят глобалното затопляне“, се казва в едно от заключенията на доклада. Освен това в доклада се заключава, че времето за възвръщаемост на въглеродните инвестиции ще се увеличи още повече през следващите години, тъй като панелите ще бъдат изключвани още по-често поради свръхпредлагане в електропреносната мрежа.

Докладът датира от декември 2024 г. и имаше за цел да насърчи организациите да купуват „по-устойчиви слънчеви панели“ – без токсични вещества като PFAS и олово, и без уйгурски принудителен труд. Той се отнася до анализ на Групата на публичните купувачи за устойчиви слънчеви панели, организация, състояща се от държавни компании, общини, водни съвети и енергийна компания. В началото на 2022 г. групата проучва ключовите аспекти на устойчивостта на слънчевите панели чрез литературни проучвания и експертни интервюта, като например живот, CO₂ отпечатък , токсични вещества и принудителен труд. Въпреки осъдителните резултати, нещата останаха тихи, след като докладът беше представен на Министерството на икономическите въпроси и климатичната политика. В отговор на запитвания от Де Андере Крант, министерството заяви, че дирекцията за политиката „Стратегическа енергийна система“ е взела за сведение доклада по това време, но е твърдяла, че заключенията са недостатъчно подкрепени от общоприети научни прозрения (вижте карето).

Според доклада, почти всички холандски слънчеви панели се произвеждат в Китай, използвайки силициеви слънчеви клетки. Производството на чист силиций, по-специално, причинява значителни емисии на CO2 . Силицият се произвежда от смес от кварцов пясък и въглищен прах, процес, който изисква голямо количество електроенергия. Освен това, изгарянето на въглищен прах води до директни емисии на CO2 , се посочва в доклада. Последващите производствени стъпки, като пречистването и кристализацията на силиция, също изискват много електроенергия. По-голямата част от електроенергията – приблизително 65 процента – все още се произвежда в Китай, използвайки електроцентрали, работещи с въглища, което води до значителни емисии на CO2 .

Според доклада, „значителни количества парникови газове“ се отделят и по време на производството на други материали, необходими за слънчевите панели, като стъклото и алуминия за рамките, медта за окабеляването и стоманата за конструкцията. Като цяло, за производството и монтажа на покривни слънчеви панели се отчитат общи емисии на CO₂ от 1440 кг CO₂ на киловат инсталирана мощност . Това означава , че ако 30-те гигавата слънчеви панели в Холандия бяха инсталирани на покриви, за производството и монтажа на тези панели щяха да бъдат емитирани 43,2 мегатона CO₂ : точно толкова, колкото са годишните емисии на 2,5 милиона домакинства в Холандия – според данни за емисиите на домакинство, докладвани от екологичната информационна организация Milieu Centraal. Освен това, докладът на Public Buyers Group посочва, че CO₂ отпечатъкът за наземни и водни слънчеви панели е между 50 и 80 процента по-висок, отколкото за покривни слънчеви панели, отчасти поради допълнителните монтажни материали и кабели, необходими за това. Следователно, общите емисии на CO2 от холандските слънчеви панели всъщност са много по-високи от посочените по-горе.

Докладът на Групата за обществени купувачи след това изчислява колко години са необходими на един слънчев панел, за да генерира достатъчно „чиста“ енергия, за да компенсира емисиите на CO₂ от производството и монтажа – времето за възвръщаемост на въглеродните емисии. Резултатът е шокиращ: за 95% от слънчевите панели, инсталирани в Холандия през последните три години, времето за възвръщаемост на въглеродните емисии е повече от 25 години. Това е въпреки факта, че реалистичният среден живот на слънчевите панели се оценява на 12 до 15 години.

Един от експертите, участвали в анализа, желае да коментира само анонимно; името му е известно на вестника. Според експерта резултатите са били неочаквани: „Първоначално си помислих, че някъде в изчисленията трябва да има грешка. Но с по-нататъшния анализ на данните стана ясно, че това е огромен проблем.“

Важна част от изчисленията е нарастващият брой часове, през които слънчевите панели са изключени поради свръхпредлагане на слънчева енергия, известно като ограничаване . В резултат на това панелите произвеждат по-малко електроенергия, отколкото първоначално са били проектирани. „Проблемът с ограничаването нараства бързо“, се казва в доклада. „Това означава, че е необходимо повече време за възстановяване на емисиите от производството.“ В него се споменава, че процентите на изключване ще се повишат до 60 до 75 процента през следващите години, но според участващия експерт е вероятно реалността сега да е дори по-неблагоприятна, отколкото се предполага в доклада.

Констатациите напълно промениха мнението на експерта относно слънчевите панели. „Докато бях оптимист през 2012 г., сега съм против толкова много слънчеви панели“, заявява експертът. „Бих оставил съществуващите слънчеви панели на място, но не бих добавил нито един допълнителен. Ако наистина става въпрос за политика в областта на климата, трябва да преразгледаме кои технологии всъщност водят до най-голямо намаляване на емисиите на CO2 . Никой не гледа критично и рационално на фактите, на въпроси като емисиите извън Холандия. Настоящата политика е всъщност безумна.“

Мария Иванова