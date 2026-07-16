16.07.2026 | 16:02
Сливенски джигит спретна шоу в Румъния: Ченгета му развиха номерата, той им скача на бой (видео)
Докато нашенският тарикат се опитва да прави циркове на пътя, северните ни съседи показаха с отвертка в ръка как се действа с нарушителите без никакви компромиси

Българската шофьорска арогантност отново проби границите ни и буквално взриви социалните мрежи. Видеоклип от вчерашния ден (15.07.2026 г.) показва абсурден сблъсък – нашенец със сливенски бус се опитва да прави фасони на органите на реда в съседна Румъния. Вместо обаче да мине с класическото „ама не може ли по друг начин“, шофьорът получи суров и хладнокръвен урок по европейско правоприлагане.

Клипът, който бързо се превърна в абсолютна сензация, е запечатал момента, в който румънските полицаи безкомпромисно разглобяват регистрационните табели на превозното средство с номер CH 7845 BM.

Докато един от униформените методично отвива задния номер на сивия микробус с платформа, сливенският шофьор – едър мъж по къси панталони и тениска разиграва истински театър на абсурда. Видимо изнервен и размахващ мобилния си телефон, той се опитва да влезе в разправия, да снима отблизо и буквално да спре полицаите с тяло.

Румънските служители на реда обаче демонстрират железни нерви и абсолютно пренебрежение към виковете му.

Суровият закон в Румъния: Там компромиси няма!

Случаят бързо отпуши вълна от коментари в интернет, където потребителите масово адмирират действията на северните ни съседи. За разлика от родната действителност, където актовете често се обжалват с години или се „оправят“ на място, румънската „Полиция“ действа радикално. При тежки нарушения на пътя или липса на изрядни документи, законът там предвижда незабавно отнемане на номерата – мярка, която оставя нарушителя буквално блокиран на шосето.

„Ето така се прави! В Румъния няма ‘батка’, няма ‘знаеш ли кой съм аз’. Свалят ти железата и те оставят да плачеш на банкета“, гласи един от най-харесваните коментари под клипа. Видеото продължава да трупа хиляди споделяния, превръщайки се в поредното писмено доказателство за това как родните „крале на пътя“ бързо омекват, когато пресекат Дунав мост.

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