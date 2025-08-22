22.08.2025 | 8:15

Осем дни след тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг делото е преместено в София

Осем дни след тежкия инцидент с АТВ, управлявано от 18-годишен младеж, син на полицаи, делото е преместено в София по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Прехвърлянето на делото става след многократно отправени призиви от страна на близките на пострадалите към управляващите, чиито молби първоначално не бяха чути. За петък те организират протести пред сградата на съда в Бургас и пред Съдебната палата в София, пише Mediapool.

Инцидентът стана на 14 август на централната алея в Слънчев бряг. Ученикът се вряза в нищо неподозиращите хора на тротоара с висока скорост, за да не се удари в идващ срещу него автомобил. Спирачен път няма, а общо пострадаха шестима.

Останалите четирима са изписани от болницата в Бургас за домашно лечение. Първи беше изписан бащата на пострадалото момченце, а след това и двете му племеннички на 6 и 12 години. Последен бе изписан пострадалият служител на хотела, в който беше спряло превозното средство. Всички те са на домашно лечение.

Днес ще се гледа мярката на 18-годишния Никола Бургазлиев.

На първа инстанция Районният съд в Несебър определи домашен арест за младежа. Обвинението към младежа на този етап е за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице. Предвиденото за това наказание е затвор от 2 до 10 години. От четвъртък разследването е възложено и на Националната следствена служба, информираха от прокуратурата.

Никола Бургазлиев се оправда с неизправност на спирачките на атракционното АТВ, но официално потвърждение на защитната му версия няма. Междувременно в социалните мрежи се появяват твърдения за подмяна на пробата му за наркотици и съмнения в обективността на разследването в Бургас.

Притесненията на близките

Близки и познати имат „сериозни съмнения в безпристрастността на съдебния състав, освободил извършителя под домашен арест“, се казва в разпространената позиция от Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна. Припомня се, че родителите на Никола Бургазлиев работят в полицейското управление в Бургас, на чиято територия става произшествието.

„Тази мярка не е присъда и ние добре разбираме това. Оказва се, че когато обвиняемите по такива дела са задържани, те не бавят и спъват процеса. Когато са на свобода е обратното. Престъплението е изключително тежко и има голяма вероятност извършителят да се укрие или извърши друго престъпление. Именно тези обстоятелства е необходимо да разгледа компетентният съд„, настояват близките на почерненото семейство.

„С мен се свързаха жители на Несебър, които твърдят, че в малкото населено място хората са уплашени и се страхуват от родителите на Никола. Страхуват се за бизнеса си и не само. В малките населени места полицейски служители действат буквално като дерибеи. Колят и бесят. Това се случва в чудесна симбиоза с престъпния свят„, пише във „Фейсбук“ Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа Сияна.