05.09.2026 | 10:17

Трагедията в Исперих: Хазартни дългове и семейни проблеми – основните версии за жестокото убийство (видео)

Момичетата – на 10 и 17 години, най-вероятно са намушкани смъртоносно в нощта срещу 2 септември

Хазартни дългове, раздяла със съпругата и семейни проблеми са сред версиите, които прокуратурата проверява за трагедията в Исперих, при която баща уби двете си дъщери – на 10 и 17 години, а след това се самоуби, съобщава bTV.

По данни на държавното обвинение престъплението вероятно е извършено в нощта срещу 2 септември. Във вторник момичетата и баща им са били видени живи. След това тримата отишли в имот, който не е основното им жилище.

Именно там бащата най-вероятно първо е убил с нож по-голямата си дъщеря, а след това и 10-годишното дете. Заключил помещението и по-късно се е самоубил в двора. Разследването до момента не сочи участие на друг човек.

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров заяви, че като възможни причини се разглежда тежкото финансово положение на мъжа. Той периодично е работел като таксиметров шофьор, а по данни на разследването е имал парични задължения, свързани с хазарт.

Друга важна линия в разследването е раздялата със съпругата му. По информация на прокуратурата тя е напуснала семейния дом преди около два месеца. Впоследствие е изпратила съобщение на една от дъщерите си, че има нов партньор, който вероятно ще бъде техният нов баща. Според прокуратурата това също може да е било фактор за ескалирането на ситуацията.

Има и данни за прояви на домашно насилие спрямо съпругата, за които разследващите са получили информация от нейни близки. Те обаче предстои да бъдат проверени.

Не са установени данни мъжът да е страдал от психично заболяване. Според прокуратурата водещата версия към момента е свързана с хазартната зависимост и натрупването на семейни и финансови проблеми.

Само дни преди трагедията бащата е купил на двете си дъщери необходимото за началото на учебната година. Момичетата са били при него и за подготовката преди първия учебен ден.

Разследването продължава, като прокуратурата изяснява всички обстоятелства около двойното убийство и последвалото самоубийство.