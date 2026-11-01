01.11.2026 | 18:50

Откриха в кладенец тялото на изчезналата българка в Кипър

Задържан на летището в Ларнака мъж призна за убийството на Олга Василиева

Тялото на изчезналата в Кипър Олга Василиева е открито в кладенец, след като арестуваният по случая мъж е направил самопризнания за убийството, съобщават от NOVA, позовавайки се на кипърски медии. Жената беше в неизвестност от 23 октомври, когато за последно е била в дома си в квартал „Меса Гитония“ в град Лимасол. Разследващите на острова работят по версия за умишлено престъпление, провокирано от финансов мотив и опит за измама за десетки хиляди евро.

Хронология на изчезването и арест преди полет

Сигналът за изчезването на Олга Василиева е подаден в полицията на 28 октомври от нейна близка, цели пет дни след като следите ѝ се губят. Първоначално местните органи на реда са предприели стандартна акция по издирване. Събраните в хода на проверката свидетелски показания и прегледаните записи от охранителни камери обаче бързо са променили посоката на работата, насочвайки криминалистите към подозрения за отвличане и умишлено убийство.

Ключовият пробив по случая настъпва на 30 октомври, когато основният заподозрян е задържан на международното летище в Ларнака. Арестът е извършен непосредствено преди мъжът да напусне острова. Според данните на полицията разследващите проверяват информация, че той е закупил своите самолетни билети за бягство ден по-рано – на 29 октомври, веднага след като близките на жената са алармирали властите за нейното отсъствие. Съдът в Лимасол вече е постановил мярка за задържането му под стража за срок от шест дни, а на мястото, където е намерено тялото, е изпратен съдебен лекар за извършване на оглед.

Схема с фалшиво бижу за 20 000 евро

По информация на кипърските издания арестуваният мъж и жертвата са поддържали лични отношения преди трагичния инцидент. Основната версия, по която работят криминалистите в Лимасол, е свързана със сериозен финансов спор между двамата. Според публикациите в местната преса задържаният е признал пред разследващите, че се е опитал да измами Олга Василиева със сума в размер между 15 000 и 20 000 евро. Схемата е включвала предоставянето на фалшиво бижу, придружено от подправен сертификат за автентичност.

Сред основните доказателства по делото е и запис от охранителна камера, който е документирал подозрителните действия на извършителя. На кадрите ясно се вижда как автомобил влиза на заден ход в частен имот. Веднага след маневрата багажникът на колата бива отворен и в него е поставен неустановен към онзи момент предмет, което засилва уликите за предварително планирано укриване на следите от престъплението.

Противоречиви данни за гражданството на жертвата

Около самоличността и произхода на убитата жена все още има разнопосочна информация в медийното пространство на острова. Кипърската обществена медия RIK съобщава, че Олга Василиева е с български произход. В същото време обаче редица други кипърски издания твърдят, че жертвата всъщност е руска гражданка, която е притежавала кипърски паспорт. Очаква се официалните власти и дипломатическите представителства да внесат пълна яснота относно гражданството на загиналата жена след приключване на експертизите.