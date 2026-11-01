01.11.2026 | 14:59

Пловдивчанин отиде да гласува и разбра, че е … умрял

Абсурдите не подминават и втория тур на изборите

И вторият тур на изборите за президент не минава без чудати случки.

Мъж от Пловдив отиде да гласува, но разбира, че е … мъртъв. Куриозният случай е от секционна избирателна комисия в район „Източен“, потвърдиха от Районната избирателна комисия (РИК) за bTV.

Когато мъжът поискал да упражни правото си на глас, при проверка по списък му казали, че е починал на 28 октомври. След справка с документите, които носи мъжът, се оказало, че наистина това лице е живо. Станала е техническа грешка, починал е друг мъж със същото име, съобщиха от РИК. След оправяне на недоразумението мъжът е упражнил правото си на глас.

Инцидент е възникнал в секция № 49 в село Еленово, община Нова Загора, след като избирател, видимо ядосан, е скъсал разписката, отпечатана от машината за гласуване, и я е хвърлил на земята, съобщават от РИК, предава БНР. Благодарение на своевременната намеса на охраната на секцията и членовете на секционната избирателна комисия ситуацията е овладяна, без да се стигне до допълнително напрежение.