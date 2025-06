Отнеха третата победа на Никола Цолов във Формула 3 (снимки)

Само няколко часа след като спечели по безапелационен начин състезанието за „Гран при“ на Австрия във Формула 3, Никола Цолов беше дисквалифициран. Причината за решението е износена планка под дъното на колата с 0,2 мм над допустимия лимит.

Проведени са били продължителни обсъждания и измервания, в резултат на които българският пилот е бил извикан за обяснение заедно с инженерния си екип. След дълго обсъждане комисарите са решили да отнемат победата от 18-годишния софиянец.

От тима му „Кампос Рейсинг“ са опитали да обяснят прекомерното износване с удар по време на състезанието, довел и до отчупване на част от планката. Комисарите обаче не са приели това обяснение и са припомнили, че в правилата има вкарани толеранси за подобни случаи, но дори и с тях планката в колата на Никола не отговаря на изискванията.

По-рано през сезона 7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън беше дисквалифициран от „Гран при“ за същото нарушение. Става въпрос за правило 3.2.2 от правилата на международната автомобилна федерация (FIA).

Иначе тази сутрин българската надежда за пробив в F1 изглеждаше, че направи нова стъпка към върха в по-ниските ешелони. Пилотът на „Кампос“ спечели наглед третата си победа през настоящия сезон във Формула 3.

Цолов беше най-бърз в квалификацията, потегли от полпозишън и доминира във всички 26 обиколки на пистата „Ред Бул Ринг“ в Шпилберг. Вчера Никола финишира четвърти в спринта, а впоследствие намери място в Топ 3 след дисквалификация на негов съперник от челната тройка.

Предишните два успеха на тийнейджъра от София бяха в спринтовото състезание в Бахрейн на 12 март и в същинската надпревара в Монте Карло на 24 май.

LAP 26 / 26 🏁

NIKOLA TSOLOV DOMINATES IN SPIELBERG TO WIN THE FEATURE RACE! #F3 #AustrianGP pic.twitter.com/mPvJCYAWz8

— Formula 3 (@Formula3) June 29, 2025