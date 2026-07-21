21.07.2026 | 16:17

Отварянето й е под въпрос: „Сърце и мозък“ във Враца остава и без персонал

Лечебното заведение на "Търовска лига" все още няма издадено разрешително за дейност от Министерството на здравеопазването

Новата частна болница „Сърце и мозък“ във Враца все повече се отдалечава от откриването си. Докато разрешението за лечебна дейност продължава да се бави, част от наетите служители са изпратени в неплатен отпуск, а лекари и медицински сестри масово търсят работа в други болници в региона.

През последните седмици от „Сърце и мозък“ са съкратени от работа близо 110 човека, съобщава регионалната медия „Враца днес„. Половината персонал, предимно санитари, са пуснати в неплатен отпуск до 1 октомври. Докато лекарите и голяма част от медицинските сестри масово напускат и си търсят работа в болниците в целия регион, включително в областната болница във Враца, в болницата в Монтана и други лечебни заведения.

И до момента болница „Сърце и мозък“ във Враца няма издадено разрешително за дейност от Министерството на здравеопазването. Забавянето на разрешителното съвпадна със сътресението в икономическата група „Търгоска лига“ на бизнесмена Тихомир Каменов след като преди малко повече от месец Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза на застрахователната компания от същата група „ДаллБогг: Живот и здраве“. Част от нея са и болниците „Сърце и Мозък“ и производителят на лекарства „Чайкафарма“.

Персоналът на държавната болница във Враца започна да мигрира към „Сърце и мозък“ още през март, но и до момента частната структура няма разрешение за дейност. Новата болница „Сърце и мозък“ във Враца е създадена въз основа на разрешения за разкриване на нови медицински дейности на името на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ – дружество от портфолиото на „Търговска лига“ със седалище в София, което е част от Българския кардиологичен институт, под чиято шапка функционира друга верига кардиологични болници – в Ямбол, Шумен, Варна и Велико Търново. Именно този правен подход може да се окаже спънка пред разкриването на „Сърце и мозък“ във Враца.

Самата болница като търговско дружество първоначално е регистрирана с името „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“, но на 1 юни 2026 година е сменено на сегашното „Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и Мозък Враца“.

В своя позиция инвеститорът твърди, че е готов да отвори новата си болница във Враца и е изпълнил всички необходими административни процедури.

„Една от най-значимите инвестиции в здравеопазването на Северозападна България очаква да започне работа. МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Враца е изградена, оборудвана с високотехнологична медицинска апаратура и разполага със сформирани екипи от лекари, медицински сестри и здравни специалисти. Единственото, което все още не позволява на лечебното заведение да приеме първите си пациенти, е приключването на административната процедура по издаване на разрешение за лечебна дейност„, твърдят от болницата в своя позиция.

От „Сърце и мозък“ припомнят, че административната процедура по проекта започва още през 2022 година. „В следващите години Министерството на здравеопазването издава необходимите актове, с които одобрява разкриването на 200 болнични легла, разширяването на лечебната дейност, преобразуването на лечебното заведение и преместването му на новия адрес във Враца. След изпълнение на всички поставени изисквания и предоставяне на всички необходими документи съгласно Закона за лечебните заведения и указанията на компетентните институции, през февруари 2026 г. е подадено заявление за издаване на разрешение за лечебна дейност. От страна на МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Враца всички изисквани документи и действия по процедурата са изпълнени, като към момента се очаква единствено издаването на окончателния административен акт“, посочват от лечебното заведение.

Според източници на „Враца днес“ обаче от „Сърце и мозък“-Враца не само освобождават персонал, но са започнали да разпродават закупената апаратура.

Въпреки уверенията на инвеститора, изглежда все по-вероятно новата частна болница „Сърце и мозък“ във Враца да не започне работа. Една от причините е, че обектът е сред първите активи, които могат да бъдат осребрени след отнемането на лиценза на застрахователното дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“.

В началото на юни Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователя и назначи квестори, които вече единствени могат да управляват и да се разпореждат с неговото имущество. Продажбата на активи, сред които е и новата болница във Враца, може да осигури средства за частично покриване на недостига от стотици милиони евро, установен от регулатора.