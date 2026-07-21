21.07.2026 | 16:17
Отварянето й е под въпрос: „Сърце и мозък“ във Враца остава и без персонал
Лечебното заведение на "Търовска лига" все още няма издадено разрешително за дейност от Министерството на здравеопазването

Новата частна болница „Сърце и мозък“ във Враца все повече се отдалечава от откриването си. Докато разрешението за лечебна дейност продължава да се бави, част от наетите служители са изпратени в неплатен отпуск, а лекари и медицински сестри масово търсят работа в други болници в региона.

През последните седмици от „Сърце и мозък“ са съкратени от работа близо 110 човека, съобщава регионалната медия „Враца днес„. Половината персонал, предимно санитари, са пуснати в неплатен отпуск до 1 октомври. Докато лекарите и голяма част от медицинските сестри масово напускат и си търсят работа в болниците в целия регион, включително в областната болница във Враца, в болницата в Монтана и други лечебни заведения.

И до момента болница „Сърце и мозък“ във Враца няма издадено разрешително за дейност от Министерството на здравеопазването. Забавянето на разрешителното съвпадна със сътресението в икономическата група „Търгоска лига“ на бизнесмена Тихомир Каменов след като преди малко повече от месец Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза  на застрахователната компания от същата група „ДаллБогг: Живот и здраве“. Част от нея са и болниците „Сърце и Мозък“ и производителят на лекарства „Чайкафарма“.

Персоналът на държавната болница във Враца започна да мигрира към „Сърце и мозък“ още през март, но и до момента частната структура няма разрешение за дейност. Новата болница „Сърце и мозък“ във Враца е създадена въз основа на разрешения за разкриване на нови медицински дейности на името на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ – дружество от портфолиото на „Търговска лига“ със седалище в София, което е част от Българския кардиологичен институт, под чиято шапка функционира друга верига кардиологични болници – в Ямбол, Шумен, Варна и Велико Търново. Именно този правен подход може да се окаже спънка пред разкриването на „Сърце и мозък“ във Враца.

Самата болница като търговско дружество първоначално е регистрирана с името „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“, но на 1 юни 2026 година е сменено на сегашното „Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и Мозък Враца“.

В своя позиция инвеститорът твърди, че е готов да отвори новата си болница във Враца и е изпълнил всички необходими административни процедури.

„Една от най-значимите инвестиции в здравеопазването на Северозападна България очаква да започне работа. МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Враца е изградена, оборудвана с високотехнологична медицинска апаратура и разполага със сформирани екипи от лекари, медицински сестри и здравни специалисти. Единственото, което все още не позволява на лечебното заведение да приеме първите си пациенти, е приключването на административната процедура по издаване на разрешение за лечебна дейност, твърдят от болницата в своя позиция.

От „Сърце и мозък“ припомнят, че административната процедура по проекта започва още през 2022 година. „В следващите години Министерството на здравеопазването издава необходимите актове, с които одобрява разкриването на 200 болнични легла, разширяването на лечебната дейност, преобразуването на лечебното заведение и преместването му на новия адрес във Враца. След изпълнение на всички поставени изисквания и предоставяне на всички необходими документи съгласно Закона за лечебните заведения и указанията на компетентните институции, през февруари 2026 г. е подадено заявление за издаване на разрешение за лечебна дейност. От страна на МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Враца всички изисквани документи и действия по процедурата са изпълнени, като към момента се очаква единствено издаването на окончателния административен акт“, посочват от лечебното заведение.

Според източници на „Враца днес“ обаче от „Сърце и мозък“-Враца не само освобождават персонал, но са започнали да разпродават закупената апаратура.

Въпреки уверенията на инвеститора, изглежда все по-вероятно новата частна болница „Сърце и мозък“ във Враца да не започне работа. Една от причините е, че обектът е сред първите активи, които могат да бъдат осребрени след отнемането на лиценза на застрахователното дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“.

В началото на юни Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователя и назначи квестори, които вече единствени могат да управляват и да се разпореждат с неговото имущество. Продажбата на активи, сред които е и новата болница във Враца, може да осигури средства за частично покриване на недостига от стотици милиони евро, установен от регулатора.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране