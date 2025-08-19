19.08.2025 | 22:13

Пълен абсурд: Цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране (видео)

Строителите изрязали парапетите на балконите, смъкнали климатиците, вдигнали скеле пред входовете и спрели да работят, защото свършили парите. Мъж загина при падане

Вместо безплатно саниране – 126 семейства заживяха в блок на ужасите в Свищов. Балконите им са напълно открити, с изрязани парапети, което доведе и до смъртен случай преди дни. 80-годишен бивш футболист падна от необезопасената си тераса и загина на място, разказват от БНТ.

Санирането на един от най-старите блокове в Свищов започва през май. Строителите изрязали парапетите на балконите, смъкнали климатиците, вдигнали скеле пред входовете и спрели да работят, защото свършили парите, разказват хората от блока. Не смеят да отворят вратите на балконите си, за да не последват съдбата на съседа си.

„Ако не е била изрязана терасата, този човек може би е щял да се спаси“, коментира Мария Николаева.

80-годишният Станимир Блажев също едва не паднал от балкона, докато простира.

„Щях да падна долу и се хванах за шкафчето. Развалиха ги, продадоха железата за отпадъци, вземаха парите, ние стоим тука на открито“.

След инцидента работници поставили дъски на терасите. Закрепили ги с тел.

„Трябваше да падне човек да умре, че тогаз да наслагат тия боклуци“, недоволстват хората от блока.



Терасата на Маринела обаче още не е обезопасена. Поставила е камери във всяка стая, за да следи четирите си деца.

„Много ме е страх. Едно мое невнимание и той, както е мъничък, знам ли какво може да стане. Ако знаех, че ще ни оставят без тераса, нямаше да им дам да я бутнат“.

При всеки дъжд хората подлагат легени и кофи, за да спасят домовете си от наводнение.

„Те разбиха всичко, у дома тече навсякъде, вода и чудо, мизерия. Водата влиза вътре между изолацията и стената , няма къде да избие“, казва Снежинка Алексиева.

След трагичния инцидент в блока Община Свищов издава заповед всички дейности да се прекратят, докато не се обезопаси обектът.

„Надзорът също е издал предписания към фирмата изпълнител, не бягаме от отговорност. Това, което се изисква от нас като представяне на документи, е предоставено на разследващите органи. Съгласно Закона за устройство на територията това е строителна площадка и всички трябва да се съобразяваме“, обясни Генчо Генчев – кметът на община Свищов.