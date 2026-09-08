08.09.2026 | 10:20

Пътят от Копринков до Таки, Пеевски и шеф на ДАНС

Семейният бизнес на началника на кабинета на примера обяснява странните, шокиращи и абсурдни назначения на силови аферисти, корупционери и "калинки" в изпълнителната власт

Делба на имот между две фирми свързани с Николай Копринков и Пламен Манолов отвежда към добре известни фигури от задкулисието и ъндърграунда, и обяснява странни назначения на новата власт на Румен Радев в ДАНС, Министерството на земеделието, Министерството на здравеопазването и ВиК Холдинга. Проследимите публични връзки повдигат сериозни въпроси за отношенията между властта и “мафиотското свърталище” на Таки.

След победата на “Прогресивна България” на парламентарните избори през април, президентският съветник Копринков стана началник на кабинета на премиера Радев. Месец по-късно Манолов пък замени поста си на директор на държавната “Национална спортна база” с този на председател на съвета на директорите на ВиК Холдинг.

Вижте свързаностите и още информация за фирмите тук.

Не, не строи Копринков, а Хърсев. Oт отвъдното

Още през май 2023 г. сайтът BIRD разкри сделките с имоти на роднините на Копринков, направили ги милионери. Сред тях бе и поземлен имот край село Герман до Панчарево с разрешение за строеж на еднофамилна къща с внушителните 441,22 кв.м. РЗП. Тогава имотът е собственост на фирмата “Дийонима”. През 2023 г. съпругата на Копринков – Теодора Копринкова изкупува дяловете във фирмата от майка му и сестра му.

Скоро след разкритията ни, през август 2023 г., парцелът е продаден и месец по-късно е поискана промяна на титуляра на разрешението за строеж.

Собственик и управител на фирмата купувач на парцела на Копринков “Ивет ЛС 23” ЕООД са лица, свързани с финансиста Емил Хърсев (починал 11/2025). Хърсев и хората му редовно се появяват като подставени лица когато трябва да се прикрие реален собственик. Клиенти на консултантските и имотни услуги на Хърсев са лица като криптокралицата Ружа Игнатова, Петьо Петров – Еврото, Александър Манолев с къщата за гости построена с европари, бизнеси свързани със сочения за престъпен бос Христофорос Аманатидис – Таки и други оперативно интересни лица.

Управител на фирмата “Ивет ЛС 23” през 2025 г. става Дарина Николаева Чернева – също свързана с Емил Хърсев.

За част от парцела, в който се строи скромната къща с 212 кв.м. РЗП (в средата на снимката), има доброволна делба между фирмата на Копринкови с фирмата “Плам 15” на Манолов, която е построила къща с 662 кв.м. РЗП в своя парцел и подпорна стена.

Чернева също е свързана с фирмата от делбата – “Плам 15”, която до 2015 г. през друга фирма е била собственост на почетният консул на Малдивите у нас Христо Чепишев. За него стана ясно, че заедно с Христофорос Аманатидис протича в разследване на Сейшелите за изпиране на 50 милиона долара и тероризъм. Според разследването, Таки и Константин Върбанов – брат на бившия зам.-шеф на парламента Росица Кирова от ГЕРБ, са пътували заедно до Сейшелите, а копия от паспортите им са открити в иззетия компютър на главния заподозрян.

Пламен Манолов е собственик на “Плам 15” от есента на 2015 г., като първоначално я придобива чрез притежаваната от него “ЮПИ ЕМ” ЕООД, а от есента на 2017 г. я прехвърля на друга негова еднолична фирма “ЮПИ 2016”.

Митята, ВИС-2, Таки

Пламен Манолов има богато бизнес минало. Освен изпълнителен директор на държавната “Национална спортна база” и новата му позиция във ВиК холдинга, той е бил съдружник с покойния финансист Емил Хърсев, с Димитър Цеков и Кирил Кленовски – Киро Парахода. За втория е известно, че е прокси на санкционирания за корупция Делян Пеевски, но Цеков е също много важна връзка.

Съдружник на Манолов в “ЮПИ ЕМ” до есента на 2009 г. е бил именно Димитър Цеков с прякор “Митята“. И тук нещата стават особено интересни.

Един от бизнес партньорите на Цеков в “Шанс-19” е не кой да е, а самият съосновател на ВИС и ВИС-2 Васил Илиев, застрелян през 1995 г. През няколко други фирми Митята е свързан с “Новита Холдинг” на Таки – сочен като наследник на империята на ВИС след елиминирането на братята Илиеви и безследното изчезване на Мето Илиенски.

Много важна връзка беше разкрита от zonata.info. Фирма “Тера Елит” и нейният британски собственик Trix General Limited /също на Митята/ отвеждат към съпругата на временния шеф на ДАНС Станчо Станев. Ирина Борисова наскоро стана началник на кабинета на здравния министър. А Станев е декларирал, че тя е получила от Trix сериозната сума 250 000 евро под формата на заем.

И неслучаен строител

Строител на двете къщи в имота до Панчарево е “Интерполис” ЕООД, еднолична собственост на Павел Валериев Варнаджиев – съден за участие в организирана престъпна група и оправдан за данъчни измами в аферата “Надин”. Строителната фирма е изпълнител на десетки обществени поръчки за милиони. Павел е брат на Лъчезар Валериев Варнаджиев, който като току що завършил студент на 26 години, през 2011 г. изуми всички като извади 316 милиона лева за да купи фалиралия завод “Кремиковци”. Впоследствие стана ясно, че Лъчезар е подставено лице и акциите на комбината бяха прехвърлени на офшорка.

Вижте схемата на съседните парцели и на новостроящите се две къщи:

Семейният енергиен бизнес

Припомняме, че сестрата на Николай Копринков – Мария Грънчарова през 2023 г. влезе в енергийния бизнес със соларен парк. Проектът бе за 5-Мегаватова фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за 5,5 млн. лв. върху парцел с площ 50 000 кв.м. в Бяла Слатина.

Сестрата на Копринков първо продаде на цена от 53,34 евро/кв.м. пустеещ парцел край с. Труд – цена като за първа линия на морето. След това тя купува за 2 евро/кв.м. имот с одобрен проект за изграждане на 5-Мегавата фотоволтаици в Бяла Слатина. Покупката е извършена от фирмата “Магра Инвест” ЕООД – собственост на Мария Грънчарова. Освен това, фирмата е получила 4,3 милиона лв. финансиране от ПИБ, под формата на кредит за проекта.

От “мафиотското свърталище” към властта

Станчо Станев в ДАНС, жена му в МЗ, Пламен Манолов във ВиК Холдинг… всички тези странни назначения на “Прогресивна България” намират логично обяснение ако се допусне, че са назначения именно на Копринков. Към това трио трябва да се добави и министъра на земеделието Пламен Абровски, който преди години публично бранеше “Златната лаборатория” на Капитан Андреево свързана с Таки чрез неговия подгласник Размиг Чакърян – Ами.

Цитатът за “мафиотското свърталище” е от изявление на премиера Румен Радев, началник на началника на собствения му кабинет Николай Копринков. И двамата дължат публични обяснения за настаняването във властта на лица, имащи бизнес и парични отношения със “свърталището”.

Bird.bg