Пеевски отлетя от софийското летище за празниците (видео)

Председателят на ДПС Делян Пеевски отлетя от ВИП-а на софийското летище за празниците, докаран от НСО в бронирано Ауди 8 с буркани.

После се понася на крилете на частния си Фалкон…

Дреме му! Държавни охрани, кортежи, Фалкони, випове… Ние плащаме!

А някои се тупат в гърдите, че го свалили с масови протести.

Ситуацията отново повдигна въпроси за използването на държавни ресурси и нивото на сигурност, предоставяно на публични личности.

Видеото е първото доказателство, че санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания политик разполага със собствен самолет или самолети, редовно пътува и на практика живее извън България.