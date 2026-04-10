10.04.2026 | 12:39
Пеевски отлетя от софийското летище за празниците (видео)
Вижте частния самолет на председателя на ДПС
Председателят на ДПС Делян Пеевски отлетя от ВИП-а на софийското летище за празниците, докаран от НСО в бронирано Ауди 8 с буркани.
После се понася на крилете на частния си Фалкон…
Дреме му! Държавни охрани, кортежи, Фалкони, випове… Ние плащаме!
А някои се тупат в гърдите, че го свалили с масови протести.
Ситуацията отново повдигна въпроси за използването на държавни ресурси и нивото на сигурност, предоставяно на публични личности.
Видеото е първото доказателство, че санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания политик разполага със собствен самолет или самолети, редовно пътува и на практика живее извън България.
Видео: Стефан Георгиев
