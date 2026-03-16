Пеевски води листата на ДПС и в Кърджали, следват го трима кметове и депутати

Лидерът на ДПС Делян Пеевски повежда листата на партията в Девети многомандатен избирателен район – Кърджали. Втори в листата е кметът на Кърджали Ерол Емин. Сред кандидатите са трима кметове, трима действащи депутати, общински съветник и младежкият лидер на партията.
„Листата ни е сплав от опит, рутина, успешни и доказани кадри“, заяви кметът на Кърджали Ерол Емин, който е зам.-председател на ДПС. Според Емин листата на движението е най-добрата, а целта на предстоящите избори е да получат всичките пет мандата от региона с една позитивна кампания.
Ето всички кандидати за народни представители на ДПС за 9-и МИР – Кърджали:
1.Делян Пеевски
2.Ерол Емин
3.Неджми Али
4.Шанаси Сюлейман
5.Байрам Байрам
6.Айтен Сабри
7.Сейфи Мехмедали
8.Нанан Сали
9.Енгин Идреиз
10.Нихал Ибрям
Делян Пеевски е водач на листата на ДПС и в Благоевград. Втори в списъка е Джевдет Чакъров. И двете места са избираеми. Според партийни източници, председателят на партията този път ще бъде депутат от Кърджали.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране