22.10.2026 | 17:47

Прецедент: Европа остро разкритикува Радев за слабата реакция към Русия. Той се накара на евродепутатите: Невежи манипулатори!

Евродепутатите искат премиерът да подкрепи исканията си за съюзническа солидарност с конкретни действия

Европейският парламент (ЕП) критикува българското правителство за слабата дипломатическа реакция към Русия заради атаките в Черно море.

Евродепутатите гласуваха резолюция, в която категорично осъждат смъртоносните нападения край бреговете на България и Румъния, както и многократните нарушения на румънското въздушно пространство. В резолюцията, приета с 432 гласа „за“, 52 „против“ и 88 „въздържал се“, се казва, че ЕП счита Русия отговорна за атаките срещу граждански кораби и за ескалацията на агресивната ѝ война срещу Украйна в западната част на Черно море.

Според евродепутатите дипломатическата реакция на София спрямо Русия е слаба.

Те призовават, цитирани от БНТ, българския министър-председател Румен Радев да „съчетае призивите за съюзническа солидарност с конкретни действия“.

Радев: Български евродепутати водят предизборна кампания

По-късно в четвъртък Радев отхвърли критиките на ЕП, като ги отдаде единствено на български евродепутати, въпреки че бяха приети с голямо мнозинство.

„Европейският парламент, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво“, каза Радев. „И да ви кажа за това недопустимо невежество и манипулации. И същите наши евродепутати подвеждат поради собственото си невежество и манипулативност и своите колеги от Европейския парламент. Представете си, Европейският парламент разпорежда на суверенна държава България кога какви решения да предприеме. Визирам до каква дата, в какъв срок ние да станем членове на инициативата на НАТО. Европейският съюз ни дава разпореждане да влезем в инициативата на НАТО за борба с дронове, при положение че министърът на отбраната много ясно каза кога ние ще влезем. И най-важното. Тази инициатива е въведена още през февруари 2025 година и обявена. Представяте ли си? И правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо две години. А сега ни казват: „Вие правете в срок“. Разбирате ли цялата несъстоятелност?“

Радев извика на разговор руската посланичка у нас Елеонора Митрофанова, но правителството му не посочи официално Русия като държавата, която стои зад атаките. И Радев, и военният министър Димитър Стоянов обаче коментираха, че логиката е именно Русия да стои зад тях, но отказват да я посочат конкретно, докато няма категорични доказателства.

ЕП изразява съжаление във връзка със забавеното участие на България в инициативата на НАТО за противодействие на дронове и настоятелно призовават българското правителство да не отлага допълнително, а официално да потвърди участието си до 30 октомври 2026 г.

Военният министър Димитър Стоянов вече съобщи, че България ще се включи, въпреки че първоначално твърдеше, че инициативата на НАТО се припокрива с подобна на ЕС.

В резолюцията се посочва, че ЕС и неговите държави членки трябва да обмислят разполагането на военноморска операция на ЕС в Черно море.

8 от общо 17 български евродепутати са подкрепили резолюцията.

Против нея са гласували Рада Лайкова и Станислав Стоянов от „Европа на суверенните нации“. С „въздържал се“ са гласували Елена Йончева от Европейските консерватори и реформисти, както и социалистите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова.

Радан Кънев от ЕНП, Никола Минчев от „Обнови Европа“, Ивайло Вълчев от консерваторите и Петър Волгин от суверенистите не са участвали във вота.

ЕП призова НАТО да обмисли мисия в Черно море

Евродепутатите призовават НАТО да обмисли инициатива за Черно море, въз основа на дискусиите относно инициативата „Черноморски страж“ и подчертават значението на по-тясното регионално сътрудничество между България, Румъния и Турция.

В текста се призовават също така държавите членки на ЕС, в сътрудничество с НАТО, да подкрепят България и Румъния в ранното откриване и проследяване на враждебни дронове, заплашващи корабоплаването в Черно море, както и ЕС да приведе бързо в действие инициативата за европейски център за сигурност в Черно море, която има за цел да допринесе за укрепването на морската безопасност и сигурност и за защитата на критичната морска инфраструктура и морската среда.

Членовете на ЕП призовават също така неизразходваните средства на ЕС по инструмента SAFE да бъдат използвани, за да се помогне на Румъния и България да се справят с тези предизвикателства, като същевременно подчертават, че бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС трябва да отговаря на широк спектър от потребности в областта на сигурността и отбраната, включително в Черноморския регион.

Освен това те искат ЕС и неговите държави членки да засилят защитата и устойчивостта на текущите проекти за подводни телекомуникации, пренос на електроенергия и кабели за данни чрез засилено морско наблюдение, регионално сътрудничество и механизми за бързо реагиране.