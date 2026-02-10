10.02.2026 | 16:15

Писателят Иван Ланджев: Бихте ли си оставили детето да живее с възрастен мъж в гората?

Тия вечни, убоги, жалки политически препирни видяха сметката на всеки въпрос, свързан със здравия разум

Поразява ме отказът на толкова много хора (с които инак сме съмишленици по толкова много теми) дори да споменат присъствието на 15-годишно дете в цялата тая гадост. Отказът им дори да го припознаят като нещо проблематично…“

Това написа за случая „Петрохан“ във „Фейсбук“ писателят Иван Ланджев. Публикуваме цялата му позиция без редакторска намеса:

„Защо не говорите за това? Независимо от всички правдоподобни хипотези по случая, независимо от всички мафии на света, независимо от благородството на каузата… ама каквато ще кауза да е, не би трябвало да я защитава 15-годишно момче в гората без семейството си. И присъствието му там би следвало да ни стряска само́ по себе си. Не ли?

Тия вечни, убоги, жалки политически препирни видяха сметката на всеки въпрос, свързан със здравия разум. А въпросът трябва да бъде зададен на всички, които се държат така, сякаш това е нормално и е в реда на нещата – вие бихте ли си оставили детето просто да живее с някакъв възрастен мъж в гората? Не, не бихте. И аз не бих.“