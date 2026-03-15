15.03.2026 | 12:47

По 20 евро на месец на нуждаещ се ще е помощта за скъпите горива

Мярката ще действа, докато цените останат на високи нива

20 евро на месец ще е помощта за скъпите горива заради конфликта в Иран. Това стана ясно в неделя от изказване на премиера Андрей Гюров. „Нуждаещите се ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените. Това ще компенсира увеличението, което е в допълнение на това, което сме виждали в предишните седмици„, каза Гюров.

Критериите са подоходни – до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг и платени данъци и глоби.

“Мерките са насочени директно към българските граждани. Ще постъпят по техните сметки, без да има нужда да подават заявления, да получават ваучери и да се използват такива неща за предизборни кампании“, уточни Гюров.

Той увери, че мярката ще действа, докато цените останат на високи нива и най-уязвимите групи от обществото усещат натиска. „В момента виждаме увеличение, което отива в диапазона между 15 и 20% от нивата в предишните седмици, преди конфликта. Така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца“, каза Гюров.

Средствата ще дойдат от бюджета. Става въпрос за между 20 и 30 млн. евро. Очаква се те да бъдат осигурени от събран по-висок ДДС от продажбата на горива.