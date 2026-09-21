21.09.2026 | 11:48

Победителят на изборите в Германия призова за връщане на руския газ и мирен договор за Украйна

Аси Вайдел предупреждава за остър недостиг на евтини енергийни ресурси. Според нея Берлин трябва да настоява за бързо споразумение с Москва, за да предотврати срив на индустрията

Германия се нуждае от възобновяване на доставките на руски газ и от мирно споразумение относно конфликта в Украйна, за да спаси своята икономика. Това заяви съпредседателят на партията „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел в ефира на телевизионния канал ZDF. По думите на Вайдел германската индустрия отново е изправена пред остър недостиг на евтини енергийни ресурси. Тя отбеляза, че горивата от Русия са били в основата на икономическия модел на страната в продължение на десетилетия. „Отново се нуждаем от изкопаеми горива“, подчерта съпредседателят на АзГ. За да бъде решен енергийният проблем, политикът смята, че Берлин трябва да настоява за бързо подписване на мирен договор с Русия относно Украйна. Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook

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