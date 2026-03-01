01.03.2026 | 18:37

Почина легендарният вратар Георги Велинов

Големият футболист ни напусна на 68-годишна възраст

Великият вратар на ЦСКА и националния отбор Георги Велинов почина на 68-годишна възраст след онкологично заболяване.

Джони, както бе популярен сред феновете на футбола, е роден на 5 октомври 1957 г. в Русе. Започва да тренира в школата на местния „Дунав“, където започва и кариерата си, като е в първия отбор в периода 1974-76 г. Пред 1976 г. преминава в „Черно море“ и при варненци за два сезона записва 70 мача – 37 в А група и 33 в Б група. През септември 1978 г. е привлечен в „ЦСКА Септемврийско знаме“.

Пази вратата на „червените“ до 1987, след което е привлечен в португалския „Брага“, където е до 1988 г. След това минава през „Академика“ (Лисабон) и „Елваш“, за да се завърне на „Българска армия“. В ЦСКА играе до 1993 г. Общо за този клуб има 330 мача във всички турнири, като печели 6 титли и 5 купи на България.

През 1981 г. Велинов е избран за Футболист №1 на България. Участник е в полуфиналните сблъсъци за Купата на европейските шампиони с „Байерн“ през 1982 г.

Към края на кариерата си преминава в „Славия“ (1993-94), а след това играе в още два отбора – „Сливен“ и „Ботев“ (Нови Пазар), където през 1995 г. окончателно се оттегля от активна състезателна дейност.

В кариерата си Велинов има 33 мача за националния отбор на България.

Той се отдава и на треньорска кариера, като първо е в „Локомотив“ (Русе, 1995/96). След това работи като треньор на вратарите на ЦСКА, а по-късно става треньор в ДЮШ на ЦСКА и директор на ДЮШ на клуба. През 2016 г. е назначен за главен скаут на школата на „червените“, за малко е и временен пом.-треньор на вратарите в ЦСКА, а през 2020 г. бе и скаут на мъжкия отбор на ЦСКА.

Поклон пред паметта му!