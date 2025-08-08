08.08.2025 | 17:05

Под прикритието на „Хелс Ейнджълс“: ГДБОП разби група за рекет, грабежи и насилия (снимки)

Сред задържаните има издирван от Интерпол латвиец, другите са криминално проявени българи

Организирана престъпна група за рекет, изнудване, грабежи и насилие в цялата страна е разбита от ГДБОП.

Част от хората в нея са действали под прикритието на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ (Hells Angels).

При спецакция са задържани общо 13 души по Закона за МВР. Сред тях е мъж с латвийско гражданство, обявен за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол. Издирва се за престъпления, свързани с наркотици.

Всички останали членове на организацията са криминално проявени българи на възраст между 37 и 67 години.

Към наказателна отговорност са привлечени 12 от задържаните. Петима от тях са обвинени за участие в организирана престъпна група (ОПГ), действала в страната от 2014 г. до момента.

Двама от обвинените са идентифицирани като хората, които са я сформирали и ръководили.

Двамата лидери са Емил Йорданов и Мирослав Пашов, известни като Емо Черния и Миро Пашата.

На петимата, обвинени за ОПГ, прокуратурата ще поиска постоянен арест. За останалите – парична гаранция между 3000 и 10 000 лева.

По време на спецоперацията са извършени претърсвания в 27 имота и 11 превозни средства, използвани от задържаните.

Иззети са оръжия, различни видове метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, тактически колани с белезници, спрей, както и радиостанции, електронни устройства, мобилни телефони, документи и парична сума в брой.